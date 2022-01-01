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Фильмы похожие на «Головоломка»
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Фильмы похожие на «Головоломка»

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Душа
Душа
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
Вперёд
Вперёд
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
Тайна Коко
Тайна Коко
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, приключения
2017, США
В поисках Дори
В поисках Дори
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, приключения, анимация
2016, США
Тролли
Тролли
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, анимация, фэнтези, приключения
2016, США
Зверополис
Зверополис
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
Город героев
Город героев
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
Семейка Крудс
Семейка Крудс
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
Лоракс
Лоракс
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, фэнтези, семейный
2012, США
История игрушек: Большой побег
История игрушек: Большой побег
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
Вверх
Вверх
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, семейный, приключения
2009, США
ВАЛЛ-И
ВАЛЛ-И
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
Би Муви: медовый заговор
Би Муви: медовый заговор
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, комедия
2007, США
В поисках Немо
В поисках Немо
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, комедия, анимация, приключения
2003, США
Лило и Стич
Лило и Стич
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, анимация, комедия
2002, США
Корпорация Монстров
Корпорация Монстров
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
Стальной гигант
Стальной гигант
8.0
фантастика, семейный, драма, анимация
1999, США
История игрушек
История игрушек
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, приключения, семейный
1995, США
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Поклонников качественного анимационного кино ждет подборка мультфильмов, похожих на «Головоломку». Все их объединяют яркие краски, первоклассная современная графика, увлекательные сюжеты, харизматичные персонажи и искрометный юмор. Название «Головоломка» знакомо каждому, кто не прочь провести пару часов за просмотром веселого и доброго мультика с глубоким смыслом. Это анимационная история, главными героями которой являются основные эмоции, живущие в голове маленькой девочки Райли. По сюжету, озорные цветные человечки по имени Радость, Гнев, Печаль, Брезгливость и Страх руководят всеми решениями и поступками своей хозяйки, по очереди садясь за «пульт управления» в ее голове. Такой упрощенный «интерфейс» приводит ко множеству забавных, грустных и даже опасных ситуаций. А в процессе просмотра зрители начинают лучше понимать собственные эмоции. Всем оценившим «Головоломку» придутся по вкусу и другие мультики, напоминающие ее.

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