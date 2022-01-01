Поклонников качественного анимационного кино ждет подборка мультфильмов, похожих на «Головоломку». Все их объединяют яркие краски, первоклассная современная графика, увлекательные сюжеты, харизматичные персонажи и искрометный юмор. Название «Головоломка» знакомо каждому, кто не прочь провести пару часов за просмотром веселого и доброго мультика с глубоким смыслом. Это анимационная история, главными героями которой являются основные эмоции, живущие в голове маленькой девочки Райли. По сюжету, озорные цветные человечки по имени Радость, Гнев, Печаль, Брезгливость и Страх руководят всеми решениями и поступками своей хозяйки, по очереди садясь за «пульт управления» в ее голове. Такой упрощенный «интерфейс» приводит ко множеству забавных, грустных и даже опасных ситуаций. А в процессе просмотра зрители начинают лучше понимать собственные эмоции. Всем оценившим «Головоломку» придутся по вкусу и другие мультики, напоминающие ее.