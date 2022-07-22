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Джастин Барта
Джастин Барта
Justin Bartha
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Джастин Барта
Justin Bartha
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Дата рождения
21 июля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Форт-Лодердейл, Флорида, США
Рост
173 см
Биография Джастина Барты
Родился 21 июля 1978 года. Форт-Лодердейл, Флорида, США.
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Фильмография Джастина Барты
Малышка
боевик
2021, США
5.0
Тачка на миллион
триллер, биография
2018, США / Великобритания
6.0
Белая девушка
драма
2016, США
5.0
Мальчишник в Вегасе 3
комедия
2013, США
7.0
Клуб «CBGB»
биография, мюзикл, драма
2012, США
7.0
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
комедия
2011, США
8.0
Темная лошадка
драма, мелодрама
2011, США
7.0
Святые роллеры
драма, криминал
2010, США
7.0
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