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Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
Отзывы о фильме «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок»
The Hangover Part II
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
2011 / США
Трейлер
8.3
Оцените
115
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Понравилось, смешно до слез. Но только с момента, когда началось похмелье.
Мартышка великолепна. Когда ее с газетой показали, я ведь даже поверила на секунду, что читает... Мартышке - Оскара!
Погоня лихая получилась, безумная и смешная.
Фотогалерея в конце, как и в первом фильме, к просмотру обязательна, это и есть самая ржака.
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1987
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 02/06/2011 - 20:27:31):
БЛин быстрей бы выходные , сходить посмотреть ))))) Первая часть была афигенной ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Стив
2 апреля 2015, 12:51
эх попали мы с друзьями в алентаун
жизнь испортил нам бородатый дьявол
мы проснулись по утру в одних швах
пулю Фил словил
и всех избил монах
я был счастлив , жизнь текла как река
и моя невеста свадьбу ждала
но зачем нажрался ночью в говно?
меня трахнул парень баба , прямо в очко
2 апреля 2015, 12:51
0
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Maklay
2 апреля 2015, 12:51
Где вы тут ржали то весь фильм?!?!!??!Из всего фильма прикол только про бабу с членом и в конце,где фотки,а так ерунда! Первый понравился очень,а тут пожалел что в кино пошёл.((( лучше бы на людей икс сходил.Хотя сестре очень понравилось.
2 апреля 2015, 12:51
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Tomurka
2 апреля 2015, 12:51
Точно сказано, что вторая часть - просто зеркальное отражение первой:
- был тигр = стала обезьяна
- потеряли одного друга = потеряли Тедди
- нашли друга на крыше = нашли Тедди в лифте
- нашли младенца = получили монаха
- женился на проститутке = секс с проституткой-трансвеститом (ну это хоть объединено шуткой про то, что "Стью падок на проституток")
- там гангстеры = тут полицейские-бандиты
- вырвал зуб = отрезал палец (кстати, если стоматолог-то себе зуб вставил, то что теперь Тедди будет делать - перспективный хирург и виолончелист?..)
И т.д.
Так что ощущений как будто пересматриваешь фильм - тоже смешно, но никаких неожиданностей. Есть действительно смешные места (типа пения в лодке или сцены восстания), есть явный перегиб (мартышка делает минет монаху - уже ниже плинтуса).. Единственно, градус жестяка точно повысился - и прятанье трупа, и массовый дебош, и наркоторговцы, и минус палец... По-моему, тоже не плюс.
7/10.
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1987
2 апреля 2015, 12:51
Первый раз соглашусь с "Comon" , фильм правда ОЧЕНЬ РАЗОЧЕРОВАЛ !!! Ждал улётной комедии , а увидел какой то скучный фильм =(((( Первая часть была улётная. А что со второй случилось ?
Шуток мало , а если и были , то просто банальные.
Мальчишник в вегасе , просто отдыхает перед комедиями , где реально ржачно " Неделя Безбрачия " и "Храбрые перцем"
Так фильм хороший , но шутки просто ЖУТЬ и их нету ✊
4/10
2 апреля 2015, 12:51
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piklic
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
не ждал, что фильм будет шедевр, просто шел с хорошим настроением и поэтому в целом фильм понравился. судя по обстановке в зале понравился не только мне , но и многим . соглашусь, что фильм более пошлый ,чем первая часть, поэтому детишкам лучше не смотреть.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Leelu, 08/06/2011 - 09:39:52):
Остроумия не хватало явно.
Помилуйте, о каком остроумии речь!
Мужики с большого бодуна очнулись едва живые в какой-то дыре, братишка невесты пропал, оставив после себя один палец. А свадьба на носу. Тут умом впору тронуться. И уж точно не до шуток и смеха. Это герои боевиков хохмят на фоне экстрима. Простые смертные в похмелье окружающее в основном на ощупь воспринимают и больше матюкаются, нежели блещут остроумием. Единственный, кто тут пытался шутить, так это тот агент под прикрытием, с которым компания в ресторане встречалась, он еще лапшу лопал.
Вообще тема "что есть остроумие" весьма дискуссионна, не находите? Цитирую С. Моэма: неприличие - душа остроумия. Конец цитаты. Смех - сильная эмоция, а прилизанное приличие вообще эмоций не вызывает. Любовь тоже частенько ой как неприлично выражается...
А про сперму - это вообще не шутка, а констатация факта, голая правда.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Newman от 09/06/2011 - 17:46:24
ага. и не только. и не только нюхал(а).
а чего вдруг вопрос? или это предложение?
Я повторюсь: фильм очень понравился. Смеялась до слез. Буду смотреть еще.
Переубеждать бесполезно.
2 апреля 2015, 12:51
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GoodFella
2 апреля 2015, 12:51
Полная копия 1ой части получилось, как мне показалось, на 3ую (если выйдет) не пойду точно:)
2 апреля 2015, 12:51
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piklic
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение miti от 18/06/2011 - 14:06:18
да такому КОММЕНТАТОРУ я точно верить не буду✊
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
посмотрела только потому что понравился первый в Вегасе....разочарована..✊
2 апреля 2015, 12:51
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kiska88skaska
2 апреля 2015, 12:51
Я смотрела первый фильм через силу...мне очень не понравилось....смотрела трейлер ко второму фильму и вообще чуть не прослезилась, одна чушь хуже другой...сюжет почти одинаковый, вообщем полное Г... мотреть даже не буду✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (turexa, 22/06/2011 - 14:52:54):
наличие хорошего чувства юмора
хорошего чувства юмора не бывает, оно либо есть, либо его нет...
глянул дома...в целом штамповка первой части, только во второй попытались еще более "отвязных" приключений добавить...вот только отвязались от реальности мальца...отрубленный палец и транс не зачтены...
ps результат весьма средний особенно в плане игры актеров почему-то показалось...пару моментов ну очень неестественных
pps суперкруто было только "Эй все целы? Целы? Тогда за работу, матьвашу!!!"
2 апреля 2015, 12:51
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Мартышка великолепна. Когда ее с газетой показали, я ведь даже поверила на секунду, что читает... Мартышке - Оскара!
Погоня лихая получилась, безумная и смешная.
Фотогалерея в конце, как и в первом фильме, к просмотру обязательна, это и есть самая ржака.
БЛин быстрей бы выходные , сходить посмотреть ))))) Первая часть была афигенной ✊
жизнь испортил нам бородатый дьявол
мы проснулись по утру в одних швах
пулю Фил словил
и всех избил монах
я был счастлив , жизнь текла как река
и моя невеста свадьбу ждала
но зачем нажрался ночью в говно?
меня трахнул парень баба , прямо в очко
- был тигр = стала обезьяна
- потеряли одного друга = потеряли Тедди
- нашли друга на крыше = нашли Тедди в лифте
- нашли младенца = получили монаха
- женился на проститутке = секс с проституткой-трансвеститом (ну это хоть объединено шуткой про то, что "Стью падок на проституток")
- там гангстеры = тут полицейские-бандиты
- вырвал зуб = отрезал палец (кстати, если стоматолог-то себе зуб вставил, то что теперь Тедди будет делать - перспективный хирург и виолончелист?..)
И т.д.
Так что ощущений как будто пересматриваешь фильм - тоже смешно, но никаких неожиданностей. Есть действительно смешные места (типа пения в лодке или сцены восстания), есть явный перегиб (мартышка делает минет монаху - уже ниже плинтуса).. Единственно, градус жестяка точно повысился - и прятанье трупа, и массовый дебош, и наркоторговцы, и минус палец... По-моему, тоже не плюс.
7/10.
Шуток мало , а если и были , то просто банальные.
Мальчишник в вегасе , просто отдыхает перед комедиями , где реально ржачно " Неделя Безбрачия " и "Храбрые перцем"
Так фильм хороший , но шутки просто ЖУТЬ и их нету ✊
4/10
Помилуйте, о каком остроумии речь!
Мужики с большого бодуна очнулись едва живые в какой-то дыре, братишка невесты пропал, оставив после себя один палец. А свадьба на носу. Тут умом впору тронуться. И уж точно не до шуток и смеха. Это герои боевиков хохмят на фоне экстрима. Простые смертные в похмелье окружающее в основном на ощупь воспринимают и больше матюкаются, нежели блещут остроумием. Единственный, кто тут пытался шутить, так это тот агент под прикрытием, с которым компания в ресторане встречалась, он еще лапшу лопал.
Вообще тема "что есть остроумие" весьма дискуссионна, не находите? Цитирую С. Моэма: неприличие - душа остроумия. Конец цитаты. Смех - сильная эмоция, а прилизанное приличие вообще эмоций не вызывает. Любовь тоже частенько ой как неприлично выражается...
А про сперму - это вообще не шутка, а констатация факта, голая правда.
ага. и не только. и не только нюхал(а).
а чего вдруг вопрос? или это предложение?
Я повторюсь: фильм очень понравился. Смеялась до слез. Буду смотреть еще.
Переубеждать бесполезно.
да такому КОММЕНТАТОРУ я точно верить не буду✊
хорошего чувства юмора не бывает, оно либо есть, либо его нет...
глянул дома...в целом штамповка первой части, только во второй попытались еще более "отвязных" приключений добавить...вот только отвязались от реальности мальца...отрубленный палец и транс не зачтены...
ps результат весьма средний особенно в плане игры актеров почему-то показалось...пару моментов ну очень неестественных
pps суперкруто было только "Эй все целы? Целы? Тогда за работу, матьвашу!!!"
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