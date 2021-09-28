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Майк Тайсон

Mike Tyson
Майк Тайсон
Майк Тайсон Mike Tyson
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Дата рождения
30 июня 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Майка Тайсона

Родился 30 июня 1966 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.

Фильмография Майка Тайсона
Война фараона
Война фараона
боевик, приключения, триллер 2019, Египет / Саудовская Аравия
3.0
Мэдея на похоронах
Мэдея на похоронах
комедия 2019, США
4.0
Кикбоксер возвращается
Кикбоксер возвращается
боевик, драма 2018, США
4.0
На колёсах
На колёсах
комедия, короткометражный, спорт 2017, США
7.0
Ип Ман 3
Ип Ман 3
2015, Гонконг
7.0
Мальчишник в Вегасе 3
Мальчишник в Вегасе 3
комедия 2013, США
7.0
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
комедия 2011, США
8.0
Мальчишник в Вегасе
Мальчишник в Вегасе
комедия 2009, США
7.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Боксерского промоутера Дона Кинга в сериале о Майке Тайсоне сыграет Расселл Хорнсби Главную роль исполнит Треванте Роудс. 
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28 сентября 2021 14:56
Звезда «Лунного света» Треванте Роудс сыграет Майка Тайсона в биографическом сериале «Железный Майк» Созданием проекта занимается творческая команда драмы «Тоня против всех».
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28 мая 2021 14:49
Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в биографическом мини-сериале о знаменитом боксере За создание шоу отвечают Антуан Фукуа и Мартин Скорсезе.
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23 марта 2021 11:11
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Статьи о персоне
Принц Уильям возглавил рейтинг самых красивых лысых мужчин: «Да кому нужны волосы?» Герцог Кембриджский оставил позади в списке Майка Тайсона и Джейсона Стэйтема.
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29 марта 2021 01:00
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