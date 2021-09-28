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Майк Тайсон
Майк Тайсон
Mike Tyson
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Майк Тайсон
Mike Tyson
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Дата рождения
30 июня 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Майка Тайсона
Родился 30 июня 1966 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Майка Тайсона
Война фараона
боевик, приключения, триллер
2019, Египет / Саудовская Аравия
3.0
Мэдея на похоронах
комедия
2019, США
4.0
Кикбоксер возвращается
боевик, драма
2018, США
4.0
На колёсах
комедия, короткометражный, спорт
2017, США
7.0
Ип Ман 3
2015, Гонконг
7.0
Мальчишник в Вегасе 3
комедия
2013, США
7.0
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
комедия
2011, США
8.0
Мальчишник в Вегасе
комедия
2009, США
7.0
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Боксерского промоутера Дона Кинга в сериале о Майке Тайсоне сыграет Расселл Хорнсби
Главную роль исполнит Треванте Роудс.
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28 сентября 2021 14:56
Звезда «Лунного света» Треванте Роудс сыграет Майка Тайсона в биографическом сериале «Железный Майк»
Созданием проекта занимается творческая команда драмы «Тоня против всех».
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28 мая 2021 14:49
Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в биографическом мини-сериале о знаменитом боксере
За создание шоу отвечают Антуан Фукуа и Мартин Скорсезе.
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23 марта 2021 11:11
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Принц Уильям возглавил рейтинг самых красивых лысых мужчин: «Да кому нужны волосы?»
Герцог Кембриджский оставил позади в списке Майка Тайсона и Джейсона Стэйтема.
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29 марта 2021 01:00
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