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Крэйг Мэйзин
Крэйг Мэйзин
Craig Mazin
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Крэйг Мэйзин
Craig Mazin
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Дата рождения
8 апреля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Биография Крэйга Мэйзина
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Фильмография Крэйга Мэйзина
Супергеройское кино
комедия, боевик
2008, США
6.0
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Педро Паскаль уверен, что сериал «Одни из над» находится «в хороших руках»
В этом контексте Паскаль сравнил своей предстоящий проект с «Мандалорцем».
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18 апреля 2022 15:04
Босс HBO сообщил, когда ждать премьеру сериала по видеоигре The Last of Us
Надежды фанатов не оправдались.
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17 февраля 2022 13:49
Каст сериала «Одни из нас» пополнился актрисой из «Эйфории»
Она сыграет лучшую подругу главной героини.
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17 января 2022 11:10
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