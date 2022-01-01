Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пошлые комедии
Киноафиша Подборки Пошлые комедии

Пошлые комедии

Все 39 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Соседи сверху
Соседи сверху
5.0
комедия
2020, Испания
Американский пирог: Девчонки рулят
Американский пирог: Девчонки рулят
Смотреть онлайн
3.0
комедия
2020, США
Белоснежка. Сказка для взрослых
Белоснежка. Сказка для взрослых
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, драма, фэнтези
2019, Франция / Бельгия
Мужчины со слабостями
Мужчины со слабостями
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, драма
2019, США
Секреты секса и любви
Секреты секса и любви
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2016, Испания
Пятьдесят оттенков серого
Пятьдесят оттенков серого
Смотреть за 1 рубль
4.0
драма, мелодрама
2015, США
Каникулы
Каникулы
7.0
комедия, приключения
2015, США
Еще один мальчишник
Еще один мальчишник
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия
2015, США
Миллион способов потерять голову
Миллион способов потерять голову
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, вестерн
2014, США
Что творят мужчины! 2
Что творят мужчины! 2
Смотреть за 1 рубль
3.0
комедия
2014, Россия
Половое воспитание
Половое воспитание
Смотреть за 1 рубль
6.0
мелодрама, комедия
2014, США
Хочешь или нет?
Хочешь или нет?
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, мелодрама
2014, Франция / Бельгия
Муви 43
Муви 43
5.0
комедия
2013, США
Мальчишник в Вегасе 3
Мальчишник в Вегасе 3
7.0
комедия
2013, США
21 и больше
21 и больше
6.0
комедия
2013, США
Кровью и потом: Анаболики
Кровью и потом: Анаболики
7.0
драма, боевик, комедия
2013, США
Что творят мужчины!
Что творят мужчины!
4.0
комедия
2013, Россия
Любовь или секс
Любовь или секс
6.0
комедия
2013, США
Диктатор
Диктатор
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2012, США
Холостячки
Холостячки
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2012, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Комедия Драма Фэнтези Мелодрама Приключения Вестерн Боевик Ужасы Триллер Фантастика Криминал
Страна
Все США Испания Франция Бельгия Россия Канада Аргентина Великобритания
Год
Все 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Смешные фильмы с изрядной долей юмора ниже пояса, изобилующие пикантными сценами, прекрасно подойдут и для просмотра в веселом кругу друзей, и для вечера в компании второй половинки. Даже поклонникам серьезного кино иногда полезно отвлечься от любимого жанра и вдоволь посмеяться.

Для ценителей юмора «с перчиком»: пять уморительных комедий

Как правило, главные герои пошлых комедийных картин – незадачливые подростки, но и о взрослых немало фильмов этого жанра. Движимые страстью, персонажи постоянно оказываются в нелепых ситуациях и влипают в забавные приключения, которые явно надолго им запомнятся, а заодно и зрителям.

Американский пирог

Главные герои – ученики выпускного класса, ждущие бала, который завершит их школьную жизнь. В преддверии праздника Пол, Крис, Кевин и Джим дают торжественное обещание: всегда помогать и поддерживать друг друга. А первой задачей на входе во взрослую жизнь становится прощание с девственностью. Каждому из персонажей нужно срочно найти девушку и соблазнить ее, чтобы считать себя настоящим мужчиной.

Но удача явно не на стороне подростков: они постоянно попадают в нелепые переделки, а девушки не слишком впечатлены неопытными попытками парней завладеть их вниманием.

Что творят мужчины

Четверо мужчин получают странное предложение от незнакомца: стать участниками соревнования по соблазнению. Необычный турнир будет проходить на берегу моря, а победитель унесет с собой внушительный приз: 500 тысяч долларов. Гоша, Ярослав, Аркадий и Даниель недолго думая собирают вещи и отправляются на побережье. Каждый из них уверен, что достоин главного приза, но девушки, на которых нацелена игра, не собираются так легко сдаться чужим корыстным помыслам. Очаровать любую из них будет весьма сложно, ведь у каждой есть весомая причина не обращать на ухаживания ловеласов внимание.

Мальчишник в Вегасе

Главные герои с размахом отмечают мальчишник, провожая друга в супружескую жизнь. Наутро они обнаруживают себя в гостинице «Дворец Цезаря». Никто из них не помнит, что было накануне и куда пропал жених, но обстановка намекает, что вечеринка удалась. В комнате царит разгром, у одного из персонажей выбит зуб, по номеру мечется курица, в шкафу закрыт младенец, а в ванной – настоящий тигр.

Множество вопросов и ни одного ответа становятся перед товарищами, и теперь им нужно любыми способами восстановить хронологию событий.

Секреты секса и любви

События разворачиваются жарким летом в Мадриде. Главные герои – пять пар, которые стараются разнообразить свою интимную жизнь и открывают все новые и новые тайны своих сексуальных предпочтений. Пако Леон, создатель киноленты, давно признан мастером жанра, которому удается балансировать на тончайшей грани жанров, не давая фильму стать только комедией или только эротикой. Запретные темы становятся в его произведении непринужденно открытыми, а красочные испанские пейзажи и темпераментные действующие лица помогают воссоздать горячую атмосферу чувственности и наслаждения.

Соседи сверху

Ана и Хулио – супружеская пара, за пятнадцать лет успевшая устать от быта, рутины, взаимного недовольства и повседневных забот. Сальва и Лаура – их соседи сверху, которые, судя по всему, наслаждаются жизнью, что особенно явно демонстрируется звуками, доносящимися через стены по ночам. Однажды влюбленные приходят в гости на этаж ниже, чтобы попросить прощения, а за ужином рассказывают откровенные подробности, которые оправдывают их ночное поведение.

Для Аны и Хулио, сексуальная жизнь которых давно стала такой же рутиной, как и все остальное, этот вечер становится настоящим открытием.

Выбор редакции
5 сцен из романтических фильмов, которые заставляют нас плакать снова и снова
5 сцен из романтических фильмов, которые заставляют нас плакать снова и снова
Оригинальные проекты от отечественных онлайн-кинотеатров, которые выходят в апреле
Оригинальные проекты от отечественных онлайн-кинотеатров, которые выходят в апреле
8 фильмов, которые поднимут настроение и вытащат из депрессии
8 фильмов, которые поднимут настроение и вытащат из депрессии
Related video
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши