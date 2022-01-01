Смешные фильмы с изрядной долей юмора ниже пояса, изобилующие пикантными сценами, прекрасно подойдут и для просмотра в веселом кругу друзей, и для вечера в компании второй половинки. Даже поклонникам серьезного кино иногда полезно отвлечься от любимого жанра и вдоволь посмеяться.

Для ценителей юмора «с перчиком»: пять уморительных комедий

Как правило, главные герои пошлых комедийных картин – незадачливые подростки, но и о взрослых немало фильмов этого жанра. Движимые страстью, персонажи постоянно оказываются в нелепых ситуациях и влипают в забавные приключения, которые явно надолго им запомнятся, а заодно и зрителям.

Американский пирог

Главные герои – ученики выпускного класса, ждущие бала, который завершит их школьную жизнь. В преддверии праздника Пол, Крис, Кевин и Джим дают торжественное обещание: всегда помогать и поддерживать друг друга. А первой задачей на входе во взрослую жизнь становится прощание с девственностью. Каждому из персонажей нужно срочно найти девушку и соблазнить ее, чтобы считать себя настоящим мужчиной.

Но удача явно не на стороне подростков: они постоянно попадают в нелепые переделки, а девушки не слишком впечатлены неопытными попытками парней завладеть их вниманием.

Что творят мужчины

Четверо мужчин получают странное предложение от незнакомца: стать участниками соревнования по соблазнению. Необычный турнир будет проходить на берегу моря, а победитель унесет с собой внушительный приз: 500 тысяч долларов. Гоша, Ярослав, Аркадий и Даниель недолго думая собирают вещи и отправляются на побережье. Каждый из них уверен, что достоин главного приза, но девушки, на которых нацелена игра, не собираются так легко сдаться чужим корыстным помыслам. Очаровать любую из них будет весьма сложно, ведь у каждой есть весомая причина не обращать на ухаживания ловеласов внимание.

Мальчишник в Вегасе

Главные герои с размахом отмечают мальчишник, провожая друга в супружескую жизнь. Наутро они обнаруживают себя в гостинице «Дворец Цезаря». Никто из них не помнит, что было накануне и куда пропал жених, но обстановка намекает, что вечеринка удалась. В комнате царит разгром, у одного из персонажей выбит зуб, по номеру мечется курица, в шкафу закрыт младенец, а в ванной – настоящий тигр.

Множество вопросов и ни одного ответа становятся перед товарищами, и теперь им нужно любыми способами восстановить хронологию событий.

Секреты секса и любви

События разворачиваются жарким летом в Мадриде. Главные герои – пять пар, которые стараются разнообразить свою интимную жизнь и открывают все новые и новые тайны своих сексуальных предпочтений. Пако Леон, создатель киноленты, давно признан мастером жанра, которому удается балансировать на тончайшей грани жанров, не давая фильму стать только комедией или только эротикой. Запретные темы становятся в его произведении непринужденно открытыми, а красочные испанские пейзажи и темпераментные действующие лица помогают воссоздать горячую атмосферу чувственности и наслаждения.

Соседи сверху

Ана и Хулио – супружеская пара, за пятнадцать лет успевшая устать от быта, рутины, взаимного недовольства и повседневных забот. Сальва и Лаура – их соседи сверху, которые, судя по всему, наслаждаются жизнью, что особенно явно демонстрируется звуками, доносящимися через стены по ночам. Однажды влюбленные приходят в гости на этаж ниже, чтобы попросить прощения, а за ужином рассказывают откровенные подробности, которые оправдывают их ночное поведение.