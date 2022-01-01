Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Анил Капур
Анил Капур
Anil Kapoor
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Анил Капур
Anil Kapoor
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 декабря 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Анил Капур
Родился 24 декабря 1959 года. Чумбур, Махараштра, Индия.
Развернуть
Фильмография Анил Капур
Бродяга
триллер, мелодрама, боевик, криминал
2020, Индия
6.0
Путешествие в Индию. На пороге бессмертия
приключения, ужасы, мистика
2020, Россия
0.0
Тотальное веселье
боевик, комедия, приключения
2019, Индия
4.0
Сумасшествие
боевик, комедия, семейный
2019, Индия
3.0
Гонка 3
боевик, триллер
2018, Индия
1.0
Джолли – бакалавр юридических наук 2
боевик, драма, комедия
2017, Индия
7.0
Совет да любовь
мелодрама, комедия
2017, Индия
5.0
Пусть сердце бьётся
комедия, драма, мелодрама
2015, Индия
6.0
Все фильмы
Related video
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики