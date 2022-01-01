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Иван Шведов
Иван Шведов
Ivan Shvedoff
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Иван Шведов
Ivan Shvedoff
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Дата рождения
21 сентября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Иван Шведов
Родился 21 сентября 1969 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Иван Шведов
Чужое тело
драма
2015, Германия
6.0
4 дня в мае
драма, военный
2011, Россия / Германия / Украина
5.0
Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
боевик
2011, США
7.0
Учитель музыки
мелодрама
2008, Украина
5.0
Простые вещи
драма, комедия
2006, Россия
6.0
Дальний свет
драма
2004,
6.0
Французский вальс
мелодрама
1995, Россия
5.0
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