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Миссия Невыполнима: Протокол Фантом Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
Киноафиша Фильмы Миссия Невыполнима: Протокол Фантом Отзывы о фильме «Миссия Невыполнима: Протокол Фантом»
Mission: Impossible - Ghost Protocol Миссия Невыполнима: Протокол Фантом 2011 / США
7.7 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Миссия Невыполнима: Протокол Фантом»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Третья часть бесконечной истории про то, как даже самая невыполнимая миссия бывает – усилиями Тома Круза – все-таки выполнима, была, помнится, довольно густо заряжена гуманизмом и любовью к семейному очагу. Джеффри Абрамс, конечно, заставлял неуловимо-непотопляемого Итана Ханта бегать по стенам Ватикана и по-спайдерменски раскачиваться между шанхайских небоскребов, но в то же время регулярно не забывал навернуть сострадательную слезу на благодарный зрительский глаз. Брэд Бёрд,…

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
жду.....судя по трейлеру Том Круз снова в стою..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мурах 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравилась революционная идея режиссеров «Миссии невыполнимой» на счет разрушения Кремля. Ранее такого приема еще никто не использовал, так что посмотреть будет на что. Тем более, съемки начинались как раз в России, в Москве. Ведь всегда интересно смотреть кино такого масштаба и ощущать, что полюбившиеся актеры находились так рядом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Soultear от 14/12/2011 - 09:43:15




Круто или не круто?

Концепт кар BMW - да. Итан запросто гоняет на нем по Мумбаи.



Отполированное до блеска кино. Серьезный конкурент Бондиане.



Все известные мне законы физики просто игнорируются. С логикой тоже не все ладно. Это весело, в общем.

Как будто все происходит где-то в параллельном мире.

Сказка, но красиво и не скучно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
salem 2 апреля 2015, 12:51
Динамично, зрелищно. С удовольствием посмотрю еще раз.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 16/12/2011 - 13:00:09




"3)затянутая сентиментальная концовка"



Свидание с женой слямзили из наших 17 мгновений весны.



"2)вся эта тупая замутка с историей И.Ханта и аналитика Брэндта"



А мне Реннер оч. понравился, больше всех, его герой тут самый...не знаю...реальный что ли. Украшение фильма.

Машков тоже хорош, но его мало. Полным придурком не выставили, и на том спасибо.





Небоскреб это хорошо, конечно, но вот как они погоню в пыльной буре снимали?✊ Классно вышло.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мурах 2 апреля 2015, 12:51
Что хотел показать автор фильма взрывом Кремля, я так и не понял. Американский дух в жилах, можно трактовать по-разному. К тому же, он может служить оправданием столь скудной фантазии и самому факту зацикливания на вражде с Россией, и государствами ближнего нам континента. Но… Вопрос остается открытым, мне кажется. Как Вы считаете, основа сюжетной линии – провокация или просто недостаток возможности придумать что-то по оригинальнее?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мурах 2 апреля 2015, 12:51
Порадовала одна из последних премьер – «Миссия невыполнима. Протокол Фантом». Том Круз, как один из моих любимых актеров, родом из Голливуда, отыграл превосходно. Команда продюсеров, режиссера, создателей, другими словами, истинно профессионально показала себя в четвертом фильме франшизы. Надеюсь, как можно скорее увидеть часть пятую. Не разочарует. Уверен.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение Uzik от 19/12/2011 - 10:54:01


Машкова маловато - но это для нас, а в целом для сюжета - более чем. И текст, по-моему, он сам себе писал, в его стиле )

по поводу того, что бондиана круче - ну не знаю. Последний фильм с Куриленко такая говенная бродилка. Не сравнить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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