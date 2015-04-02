Третья часть бесконечной истории про то, как даже самая невыполнимая миссия бывает – усилиями Тома Круза – все-таки выполнима, была, помнится, довольно густо заряжена гуманизмом и любовью к семейному очагу. Джеффри Абрамс, конечно, заставлял неуловимо-непотопляемого Итана Ханта бегать по стенам Ватикана и по-спайдерменски раскачиваться между шанхайских небоскребов, но в то же время регулярно не забывал навернуть сострадательную слезу на благодарный зрительский глаз. Брэд Бёрд,…
Круто или не круто?
Концепт кар BMW - да. Итан запросто гоняет на нем по Мумбаи.
Отполированное до блеска кино. Серьезный конкурент Бондиане.
Все известные мне законы физики просто игнорируются. С логикой тоже не все ладно. Это весело, в общем.
Как будто все происходит где-то в параллельном мире.
Сказка, но красиво и не скучно.
"3)затянутая сентиментальная концовка"
Свидание с женой слямзили из наших 17 мгновений весны.
"2)вся эта тупая замутка с историей И.Ханта и аналитика Брэндта"
А мне Реннер оч. понравился, больше всех, его герой тут самый...не знаю...реальный что ли. Украшение фильма.
Машков тоже хорош, но его мало. Полным придурком не выставили, и на том спасибо.
Небоскреб это хорошо, конечно, но вот как они погоню в пыльной буре снимали?✊ Классно вышло.
Машкова маловато - но это для нас, а в целом для сюжета - более чем. И текст, по-моему, он сам себе писал, в его стиле )
по поводу того, что бондиана круче - ну не знаю. Последний фильм с Куриленко такая говенная бродилка. Не сравнить.
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