Наша рецензия

Третья часть бесконечной истории про то, как даже самая невыполнимая миссия бывает – усилиями Тома Круза – все-таки выполнима, была, помнится, довольно густо заряжена гуманизмом и любовью к семейному очагу. Джеффри Абрамс, конечно, заставлял неуловимо-непотопляемого Итана Ханта бегать по стенам Ватикана и по-спайдерменски раскачиваться между шанхайских небоскребов, но в то же время регулярно не забывал навернуть сострадательную слезу на благодарный зрительский глаз. Брэд Бёрд,…