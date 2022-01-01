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Микаэл Нюквист

Michael Nyqvist
Микаэл Нюквист
Микаэл Нюквист Michael Nyqvist
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Дата рождения
8 ноября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Микаэл Нюквист

Родился 8 ноября 1960 года. Стокгольм, Швеция.

Фильмография Микаэл Нюквист
Тайная жизнь
Тайная жизнь
драма, военный 2019, США / Германия
8.0
Курск
Курск
драма, исторический 2018, Бельгия / Люксембург
6.0
Хантер киллер
Хантер киллер
триллер, боевик 2018, США
7.0
Серьезная игра
Серьезная игра
драма 2016, Швеция
6.0
Искусственный интеллект. Доступ неограничен
Искусственный интеллект. Доступ неограничен
драма, криминал, мистика 2016, Ирландия / Франция
5.0
Фрэнк и Лола
Фрэнк и Лола
драма, детектив, триллер 2016, США
5.0
Колония Дигнидад
Колония Дигнидад
драма 2015, Германия
6.0
Девушка-король
Девушка-король
исторический, драма, мелодрама 2015, Финляндия / Германия / Канада / Франция / Швеция
5.0
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