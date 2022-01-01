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Микаэл Нюквист
Микаэл Нюквист
Michael Nyqvist
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Микаэл Нюквист
Michael Nyqvist
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Дата рождения
8 ноября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Микаэл Нюквист
Родился 8 ноября 1960 года. Стокгольм, Швеция.
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Фильмография Микаэл Нюквист
Тайная жизнь
драма, военный
2019, США / Германия
8.0
Курск
драма, исторический
2018, Бельгия / Люксембург
6.0
Хантер киллер
триллер, боевик
2018, США
7.0
Серьезная игра
драма
2016, Швеция
6.0
Искусственный интеллект. Доступ неограничен
драма, криминал, мистика
2016, Ирландия / Франция
5.0
Фрэнк и Лола
драма, детектив, триллер
2016, США
5.0
Колония Дигнидад
драма
2015, Германия
6.0
Девушка-король
исторический, драма, мелодрама
2015, Финляндия / Германия / Канада / Франция / Швеция
5.0
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