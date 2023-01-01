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The Social Network Социальная сеть 2010 / США
7.9 Оцените
119 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Социальная сеть

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучший монтаж
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Прорыв года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
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