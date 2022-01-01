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Социальная сеть
Социальная сеть, 2010: актеры и роли
The Social Network
Социальная сеть
2010 / США
Трейлер
8.1
Оцените
115
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Социальная сеть, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Финчер
David Fincher
В ролях
Джастин Тимберлейк
Justin Timberlake
Джесси Айзенберг
Jesse Eisenberg
Бренда Сонг
Brenda Song
Руни Мара
Rooney Mara
Эндрю Гарфилд
Andrew Garfield
Дакота Джонсон
Dakota Johnson
Рашида Джонс
Rashida Jones
Макс Мингелла
Max Minghella
Арми Хаммер
Armie Hammer
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