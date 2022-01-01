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Киноафиша Фильмы Социальная сеть Социальная сеть, 2010: актеры и роли
The Social Network Социальная сеть 2010 / США
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115 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Социальная сеть, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Финчер Дэвид Финчер David Fincher
В ролях
Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк Justin Timberlake Джесси Айзенберг Джесси Айзенберг Jesse Eisenberg Бренда Сонг Бренда Сонг Brenda Song Руни Мара Руни Мара Rooney Mara Эндрю Гарфилд Эндрю Гарфилд Andrew Garfield Дакота Джонсон Дакота Джонсон Dakota Johnson Рашида Джонс Рашида Джонс Rashida Jones Макс Мингелла Макс Мингелла Max Minghella Арми Хаммер Арми Хаммер Armie Hammer
Вышка
Вышка
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Одна
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