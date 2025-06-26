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Аарон Соркин снимет сиквел «Социальной сети»

26 июня 2025 10:39
Аарон Соркин снимет сиквел «Социальной сети»

Сейчас проект пребывает на этапе формирования актерского состава.

Как сообщает Deadline, студия Sony Pictures запустила в производство продолжение признанной драмы на основе реальных событий «Социальная сеть» (2010). Напомним, что оригинальный фильм по адаптированному сценарию Аарона Соркина поставил Дэвид Финчер. Над сиквелом же Соркин будет работать самостоятельно в качестве режиссера и сценариста.

Инсайдеры отмечают, что предстоящий фильм, несмотря на подзаголовок «Часть вторая», будет представлять собой автономную историю. Сюжет будет основан на серии статей Джеффа Горовица, которые были опубликованы в The Wall Street Journal в октябре 2021 года и произвели взрывной эффект. Это журналистское расследование посвящено внутреннему устройству крупнейшей социальной сети в мире, а также массе вреда, который был причинен этим интернет-ресурсом.

После выхода первой «Социальной сети» Соркин неоднократно заявлял о своем интересе взяться за сиквел, но он не мог найти плодотворный подход. Отправной точкой для сложившейся в итоге концепции стал захват Капитолия США 6 января 2021 года. В прошлогоднем интервью Соркин сказал, что это событие произошло не без участия созданной Марком Цукербергом компании. Впрочем, в фокусе предстоящего фильма будут не столько выборы президента США 2020 года, сколько влияние главной американской соцсети на подростков, уровень насилия и целые страны.

Фото: Legion-Media
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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