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Бренда Сонг

Brenda Song
Бренда Сонг
Бренда Сонг Brenda Song
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Дата рождения
27 марта 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Кармайкл, округ Сакраменто, Калифорния, США
Рост
157 см
Биография Бренды Сонг

Бренда Сонг появилась на свет 27 марта 1988 года в городе Кармайкл, расположенном в американском штате Калифорния. Ее папа работал преподавателем в школе и являлся представителем редкой азиатской национальности хмонг. Мама, уроженка Таиланда, вела домашнее хозяйство и заботилась о детях. Кроме Бренды в семье Сонг росли два мальчика – Тимми и Натан.

Бренда была творческим ребенком: интересовалась танцами и хотела стать балериной. Но у родителей не хватало средств на то, чтобы отправлять детей в разные секции, поэтому девочку, как и ее младшего брата, отдали на тхэквондо.

Однажды шестилетняя Бренда уговорила маму отвезти ее в Лос-Анджелес, где девочку заметил кастинг-агент и пригласил сняться в рекламе сети пиццерий. Вскоре Бренде начали поступать и другие предложения. Ради того, чтобы Бренда смогла продолжать сниматься, в Лос-Анджелес впоследствии переехали и мужчины семьи Сонг.

В 1995 году Сонг появилась в эпизоде короткометражной ленты «Реквием». А полноценный дебют Бренды на экране состоялся, когда ей было семь лет. Она снялась в многосерийном проекте «Фадж». Вскоре с юной актрисой заключил долгосрочный контакт детский телеканал Disney.

В 2011 году молодую актрису связывали романтические отношения с музыкантом Трэйсом Сайрусом. В СМИ ходили слухи, что Бренда ждет ребенка, но ее мама опровергла эту информацию. Через несколько лет пара рассталась, а в 2017 году возлюбленным Сонг стал известный актер Маколей Калкин.

Интересные факты о Бренде Сонг
  • Бренда имеет черный пояс по тхэквондо.
  • Из-за занятости в съемках Бренда училась дома. В 16 лет она получила аттестат.
  • В 2009 году Сонг окончила Калифорнийский университет в Беркли по направлению «Бизнес-психология».
  • В 2000 году Бренда стала обладательницей премии «Молодой артист» за роль Саманты Кван в картине «Лучший подарок на Рождество».
  • Бренда близко общается с актрисами Эшли Тисдейл и Ванессой Хадженс.
  • Своим любимым романом называла «Мемуары гейши» Артура Голдена.
  • Свою первую роль получила в рекламном ролике после того, как ее подруга сама не смогла пойти на прослушивание и предложила Бренде подменить ее.
Фильмография Бренды Сонг
Тайная одержимость
Тайная одержимость
драма, мистика, триллер 2019, США
4.0
Двое на дороге
Двое на дороге
приключения, комедия, криминал 2011, США
5.0
Социальная сеть
Социальная сеть
исторический, драма 2010, США
8.0
Папина дочка
Папина дочка
приключения, семейный, комедия 2008, США
7.0
Венди Ву: Королева в бою
Венди Ву: Королева в бою
боевик, приключения, семейный 2006, США
5.0
Как Майк
Как Майк
комедия, фэнтези, семейный 2002, США
6.0
Дети-шпионы
Дети-шпионы
комедия, криминал, семейный 2002, США
5.0
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