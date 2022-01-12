Бренда Сонг появилась на свет 27 марта 1988 года в городе Кармайкл, расположенном в американском штате Калифорния. Ее папа работал преподавателем в школе и являлся представителем редкой азиатской национальности хмонг. Мама, уроженка Таиланда, вела домашнее хозяйство и заботилась о детях. Кроме Бренды в семье Сонг росли два мальчика – Тимми и Натан.

Бренда была творческим ребенком: интересовалась танцами и хотела стать балериной. Но у родителей не хватало средств на то, чтобы отправлять детей в разные секции, поэтому девочку, как и ее младшего брата, отдали на тхэквондо.

Однажды шестилетняя Бренда уговорила маму отвезти ее в Лос-Анджелес, где девочку заметил кастинг-агент и пригласил сняться в рекламе сети пиццерий. Вскоре Бренде начали поступать и другие предложения. Ради того, чтобы Бренда смогла продолжать сниматься, в Лос-Анджелес впоследствии переехали и мужчины семьи Сонг.

В 1995 году Сонг появилась в эпизоде короткометражной ленты «Реквием». А полноценный дебют Бренды на экране состоялся, когда ей было семь лет. Она снялась в многосерийном проекте «Фадж». Вскоре с юной актрисой заключил долгосрочный контакт детский телеканал Disney.

В 2011 году молодую актрису связывали романтические отношения с музыкантом Трэйсом Сайрусом. В СМИ ходили слухи, что Бренда ждет ребенка, но ее мама опровергла эту информацию. Через несколько лет пара рассталась, а в 2017 году возлюбленным Сонг стал известный актер Маколей Калкин.