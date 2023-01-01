Подборка фильмов про социальные сети предлагает новый взгляд на влияние и воздействие социальных медиа на современное общество, раскрывая темы приватности, манипуляции и зависимости, а также исследуя темную сторону виртуального мира, оставляя зрителей задумываться о своем собственном поведении в онлайн-пространстве. Эти фильмы представляют актуальную и захватывающую картину современной культуры, позволяя нам осознать и осмыслить сложности и вызовы, связанные с нашим взаимодействием в виртуальном мире.