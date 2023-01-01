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Фильмы про социальные сети
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Фильмы про социальные сети

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Выходные оффлайн
Выходные оффлайн
комедия 2022, США
6.0
Смотрите за 1
Селфимания
Селфимания
комедия, семейный 2022, Италия / Австрия / Россия / США
8.0
Прямой эфир
Прямой эфир
триллер, драма 2022, Россия
6.0
Смотрите за 1
Бывшая
Бывшая
ужасы, мистика 2021, Россия
5.0
Фальшивая популярность
Фальшивая популярность
документальный 2021, США
6.0
Дуров
Дуров
документальный 2021, Россия
6.0
Убийство онлайн
Убийство онлайн
триллер 2021, США
5.0
Паранормальная тюрьма
Паранормальная тюрьма
ужасы, триллер 2021, США
2.0
Удалить историю
Удалить историю
комедия 2020, Франция
4.0
ЗОЖ
ЗОЖ
драма 2020, Польша / Швеция
7.0
Социальная дилемма
Социальная дилемма
документальный 2020, США
7.0
Эксперимент «За стеклом»
Эксперимент «За стеклом»
ужасы 2019, Канада
6.0
Американский палач
Американский палач
триллер 2019, США
6.0
Первому игроку приготовиться
Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.0
Селфи из ада
Селфи из ада
ужасы 2018, Канада
3.0
Смотрите за 1
Поиск
Поиск
триллер 2018, США
7.0
Статус: Обновлен
Статус: Обновлен
комедия 2018, США / Канада
6.0
Убрать из друзей: Даркнет
Убрать из друзей: Даркнет
ужасы 2018, Россия
5.0
Нация убийц
Нация убийц
триллер 2018, США
3.0
Скейт-кухня
Скейт-кухня
документальный, драма 2018, США
6.0
Репост
Репост
драма 2018, США
5.0
Восьмой класс
Восьмой класс
драма, комедия 2018, США
7.0
Веб-камера
Веб-камера
ужасы, мистика, триллер 2018, США
5.0
Ингрид едет на запад
Ингрид едет на запад
драма, комедия 2017, США
6.0
Убить за лайк
Убить за лайк
комедия, ужасы 2017, США
5.0
Инфоголик
Инфоголик
комедия, фантастика 2017, Украина
6.0
Дизлайк
Дизлайк
ужасы 2016, Россия
2.0
Взломать блогеров
Взломать блогеров
приключения, семейный 2016, Россия
6.0
Убрать из друзей
Убрать из друзей
триллер, ужасы 2015, США
5.0
Лабиринты любви
Лабиринты любви
мелодрама 2015, Россия / Болгария
5.0
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Подборка фильмов про социальные сети предлагает новый взгляд на влияние и воздействие социальных медиа на современное общество, раскрывая темы приватности, манипуляции и зависимости, а также исследуя темную сторону виртуального мира, оставляя зрителей задумываться о своем собственном поведении в онлайн-пространстве. Эти фильмы представляют актуальную и захватывающую картину современной культуры, позволяя нам осознать и осмыслить сложности и вызовы, связанные с нашим взаимодействием в виртуальном мире.

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