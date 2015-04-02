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The Social Network Социальная сеть 2010 / США
8.1 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Социальная сеть»

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Наша рецензия

В принципе, «Социальная сеть» призвана была стать одним из центральных фильмов о современном общественном устройстве, о том, из чего соткана и куда движется постиндустриальная цивилизация. Мощный талант Дэвида Финчера и сценариста Аарона Соркина мог отлично послужить подобному повороту дела, однако фильм свелся в общем и целом к биографическому описанию. Получилось неглупое, озорное, славное, симпатичное кино, но не более того. Для режиссера, который снял «Чужого-3»,…

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Связной 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mari_190882, 14/10/2010 - 09:11:05):а вообще мне фильм интересен тем, как зародилась эта идея, разрасталась, продвигалась в массы и что на каждом этапе происходило с характером молодого чела, как это его меняло и что ему пережить пришлось... во как



Совершенно верно, правда с единственной оговоркой получилось: сценарист сознательно внес больше "драматизма" (читай - "эффекта Голливуда") в происходящее на экране. И это был верный ход, т.к. экранизировать книги нужно не 1 в 1, а адаптируя их под формат и аудиторию. 9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
В очередной раз (после Баттона, Зодиака) убеждаюсь, что Финчер - скучный крайне переоцененный режиссер.

Фильма очень ждал, на выходе получили слабое кино.

Я не отношусь к людям, презирающим американский образ жизни и их ценности (скорее всего, я сам их поддерживаю), но фильм явно не тянет

Концовка вялая, весь фильм ждешь чего-то, и не дожидаешься.

Любовная интрига между Марком и Эрикой абсолютно неправдоподобная и не позволяет проникнуться чувствами к героям.

Большинство эмоций липовые.

Сюжет не особо интересен: весь фильм решается, сколько же отсудят у Марка и показывается, как он отставил от бизнеса одного своего дружка и нанял другого. История типична в крупном бизнесе, снята только под волну поулярности Фэйсбука, иной особой ценности не имеет.

Самое большое разочарование года.

Ждём российского фильма про Дурова "ФСБбук"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Huligan 2 апреля 2015, 12:51
Только что посмотрел фильм. Финчер - отличный режиссёр и мастер своего дела! Цукерберг - гениальный сукин сын!! Дуров - просто сукин сын, но ведь он наш сукин сын !!!)

P.S. «Ты не подонок, ты просто хочешь им казаться»
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение peacefrog от 03/11/2010 - 16:53:53


какая сетевая пирамида?

активы Facebook дают выручку выше чем в промышленном секторе

не пишите о чем не знаете
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ШиреШаг 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Нудновато. Зато можно спокойно красить ногти, не боясь упустить что-то важное. Все ясно понятно: Вот гений, вот его любовь Муза Васильна, вот хороший парень, вот плохой парень. Тимберлейк не впечатлил нисколько. 5 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Отличный фильм! В нем безусловно есть атмосфера, он напомнил мне книгу Уотсона "Двойная спираль". Боюсь, что рассуждающая о Чехове публика о ней не в курсе, эта книга об открытии генетического кода. Она была написана от первого лица, ученым открывшим ДНК. И там тоже сумасшедший вызов двадцатилетних, которые послав к черту всех, кто тормозил, делали свое дело как одержимые, за что впоследствии их тоже обвинили и в воровстве, и в хождении по головам... Смысл этих историй в том, что они архетипические - у всех в них оказывается своя уникальная роль. У одних, чтобы открывать, у других, чтобы обвинять, искать этику поступков или восторгаться свежему ветру нового...Эта история повторяется, наверное, с каждым значительным открытием. Можно отрицать это и говорить, что кто-то там наварил денег и вот в чем дело, да бросьте вы... В фильме есть красивое место, когда финансовый директор, пытается использовать идею Facebook, чтобы заработать на рекламе. И видно что он унижается, потому что инвесторы придут сами и будут умолять взять их деньги. И это красиво, потому в этот момент видно, насколько идея выше, чем деньги. Обычно, это как раз не видно, а многие люди искренне полагают, что дело и вовсе обстоит наоборот. Ну, впрочем, они обычно этот момент и в фильме ухитряются не заметить. Уж не знаю какой гениальности режиссером нужно быть, чтобы все таки протолкнуть в их мозг идею о ценности идеи. О красоте идеи. О ее силе и величии. По-моему, в этом смысл фильма. Финчер - молодец!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм в принципе интересный,мне понравился✊

Главный герой оч хорошо сыграл фанатичного программиста, шлёпанцы и толстовка просто класс)

Ну и конечно,как и всё на планете, происходит из-за женщины,конечно✊

В картине затрагиваются проблемы дружбы,взаимоотношений,социального положения..есть смысл, что большая редкость в последнее время в кино индустрии..

Но честно говоря, больше всего мне понравились..ГРЕБЦЫ - БЛИЗНЕЦЫ!✊ В фильме явно есть на что посмотреть!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Андрей133, 28/10/2010 - 18:35:36):

Кино, в чем-то, можно сравнить с компьютерной программой или, точнее, с процессом её создания. Отчасти из-за темы фильма, отчасти из-за безошибочности и завораживающей четкости режиссуры, отчасти… В общем, есть здесь какая-то загадка, магия… смесь расчета и души, цифр и характеров, безразличия и мечты, жадности и идеи.

Да, в фильме много говорят. Это, пожалуй, самое "разговорчивое" кино из всех когда-либо виденных. Эти разговоры (в совокупности с музыкой) обволакивают и погружают в нирвану. Ты выпадаешь из реальности… Но только на два часа просмотра (+ подумать после). В отличии от, непосредственно, социальных сетей (и прочих подобных тем), в которых многие застряли навсегда.

10/10

точнее Андрея еще никто не выразился о "Сети" так близко к моим ощущениям. )) посему - отдельное спасибо. и замечу саундтрек. все-таки он сногсшибательный и во многом "сделал" кино. не даром было чувство, что завели гипнотизирующую шарманку, и никак не расслабиться в кресле - хочется впитывать.

отличный фильм. а на этику и мораль картин оглядываться не привыкла. )

по крайней мере не злоупотребляю.

если в кино есть та самая энергия - что еще нужно? )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
8.4/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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