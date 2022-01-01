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Сумерки. Сага. Затмение
Сумерки. Сага. Затмение, 2010: актеры и роли
The Twilight Saga: Eclipse
Сумерки. Сага. Затмение
2010 / США
Трейлер
7.7
Оцените
328
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Сумерки. Сага. Затмение, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Слэйд
David Slade
В ролях
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Тэйлор Лотнер
Taylor Lautner
Билли Бёрк
Billy Burke
Эшли Грин
Ashley Greene
Джексон Рэтбоун
Jackson Rathbone
Никки Рид
Nikki Reed
Келлан Латс
Kellan Lutz
Элизабет Ризер
Elizabeth Reaser
Питер Фачинелли
Peter Facinelli
Дакота Фаннинг
Dakota Fanning
Брайс Даллас Ховард
Bryce Dallas Howard
Бронсон Пеллетье
Bronson Pelletier
Майкл Уэлш
Michael Welch
Завьер Сэмюэл
Xavier Samuel
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2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
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