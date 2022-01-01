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Сумерки. Сага. Затмение Сумерки. Сага. Затмение
Киноафиша Фильмы Сумерки. Сага. Затмение Сумерки. Сага. Затмение, 2010: актеры и роли
The Twilight Saga: Eclipse Сумерки. Сага. Затмение 2010 / США
7.7 Оцените
328 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Сумерки. Сага. Затмение, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Слэйд Дэвид Слэйд David Slade
В ролях
Кристен Стюарт Кристен Стюарт Kristen Stewart Роберт Паттинсон Роберт Паттинсон Robert Pattinson Тэйлор Лотнер Тэйлор Лотнер Taylor Lautner Билли Бёрк Билли Бёрк Billy Burke Эшли Грин Эшли Грин Ashley Greene Джексон Рэтбоун Джексон Рэтбоун Jackson Rathbone Никки Рид Никки Рид Nikki Reed Келлан Латс Келлан Латс Kellan Lutz Элизабет Ризер Элизабет Ризер Elizabeth Reaser Питер Фачинелли Питер Фачинелли Peter Facinelli Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Dakota Fanning Брайс Даллас Ховард Брайс Даллас Ховард Bryce Dallas Howard Бронсон Пеллетье Bronson Pelletier Майкл Уэлш Майкл Уэлш Michael Welch Завьер Сэмюэл Завьер Сэмюэл Xavier Samuel
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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