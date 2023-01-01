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Сумерки. Сага. Затмение Сумерки. Сага. Затмение
Киноафиша Фильмы Сумерки. Сага. Затмение Награды и номинации фильма Сумерки. Сага. Затмение
The Twilight Saga: Eclipse Сумерки. Сага. Затмение 2010 / США
6.4 Оцените
332 голоса Рейтинг IMDb: 5.1
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Награды и номинации фильма Сумерки. Сага. Затмение

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Лучшая драка
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Прорыв года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Золотая малина 2011 Золотая малина 2011
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худший ансамбль
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худший сценарий
Номинант
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Праздники
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