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Сумерки. Сага. Затмение
Награды и номинации фильма Сумерки. Сага. Затмение
The Twilight Saga: Eclipse
Сумерки. Сага. Затмение
2010 / США
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6.4
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332
голоса
Рейтинг IMDb: 5.1
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Награды и номинации фильма Сумерки. Сага. Затмение
Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2011
Лучшая драка
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Прорыв года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Золотая малина 2011
Худшая мужская роль второго плана
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Худший фильм
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
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Худшая женская роль
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