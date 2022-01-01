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Лучшие фильмы с Робертом Паттинсоном
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Лучшие фильмы с Робертом Паттинсоном

Всемирную популярность Роберту Паттинсону подарила роль Седрика в киноленте «Гарри Поттер и Кубок огня», а затем – роль вампира Эдварда в подростковой франшизе «Сумерки». Сегодня же портфолио Паттинсона насчитывает десятки куда более разноплановых ролей – стремясь как можно дальше уйти от сложившегося образа кумира подростков, Роберт пробовал себя в самых неоднозначных амплуа.

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Бэтмен
Бэтмен
8.0
фантастика, боевик, криминал
2022, США
В ожидании варваров
В ожидании варваров
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2020, США
Довод
Довод
7.0
фантастика, боевик, триллер
2020, США / Великобритания
Дьявол всегда здесь
Дьявол всегда здесь
7.0
триллер, драма, криминал
2020, США
Король
Король
7.0
исторический, драма
2019, США
Маяк
Маяк
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, фэнтези
2019, США
Девица
Девица
Смотреть за 1 рубль
5.0
вестерн, комедия, драма
2018, США
Высшее общество
Высшее общество
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, фантастика
2018, Великобритания / Франция / Германия
Западня
Западня
0.0
триллер, криминал
2017, Германия / США
Хорошее время
Хорошее время
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, криминал
2017, США
Затерянный город Z
Затерянный город Z
6.0
исторический, драма, приключения, биография, боевик
2016, США
Детство лидера
Детство лидера
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, детектив, ужасы
2016, Великобритания / Венгрия / Франция
Лайф
Лайф
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2015, Великобритания
Королева пустыни
Королева пустыни
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, биография
2015, США / Марокко
Ровер
Ровер
6.0
драма
2014, США / Австралия
Звездная карта
Звездная карта
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2014, США / Канада / Франция / Германия
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, фэнтези
2012, США
Космополис
Космополис
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма
2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
Милый друг
Милый друг
7.0
драма
2011, Великобритания
Воды слонам!
Воды слонам!
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма
2011, США
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5 лучших фильмов с Робертом Паттинсоном

Роберт начал свою карьеру еще пятнадцатилетнем подростком в любительском театре. После он сыграл в нескольких постановках театрального клуба, а дебютом в кинематографе для него стала роль в фантастической картине «Кольцо Нибелунгов». В тот же период Паттинсон снялся в «Ярмарке Тщеславия» с Уизерспун, но создатели экранизации позже вырезали все эпизоды с его участием. Интересно, что обнаружил этот факт актер, только придя на премьеру и не увидев себя на экране.

«Помни меня», 2010.

Старший брат Тайлера, главного героя, совершил самоубийство, и персонаж Роберта очень тяжело переносит эту потерю. Тем временем девушка Элли уходит в отрыв после смерти своей матери. Молодых людей сталкивают нелепые обстоятельства, и герои обнаруживают, что удивительно похожи. Фильм, созданный Алленом Култером, затрагивает в пронзительной сюжетной линии глубокие темы: жизнь скоротечна, люди уходят, а любовь умирает. Важное место в киноленте отводится трагедии башен-близнецов, произошедшей в 2001 году.

«Милый друг», 2012.

Одна из работ Паттинсона, которую незаслуженно обошло всеобщее внимание – ключевая роль в экранизации новеллы Мопассана. Возможно, фильму не повезло выйти вскоре после финала сумеречной саги, и Роберта просто не восприняли в другом образе. В центре сюжета – Жорж, бывший солдат, который не смог добиться в жизни успеха. Однажды он встречает старого приятеля, который убеждает героя попробовать себя в деле журналиста. Дюруа от природы обаятелен и умеет обольщать, это обеспечивает ему быстрое продвижение по карьерной лестнице. Но за свой взлет и совершенные ошибки мужчине придется заплатить…

«Космополис», 2012.

Роберт исполнил в фильме главную роль, после чего многие зрители восприняли его с новой стороны. Несмотря на противоречивые рецензии критиков, для карьеры Паттинсона эта работа была важной. Его персонаж – Эрик Пекер, молодой человек, чье состояние исчисляется миллиардами долларов. Но из-за колебаний на бирже он может в один миг потерять все, что у него есть. В городе бушуют протесты антикапиталистов, а большая часть событий происходит в замкнутом пространстве лимузина, на котором передвигается Эрик.

«Высшее общество», 2018.

Во французской киноленте Клер Дени, важной представительницы авторского кино, Паттинсон сыграл одну из самых ярких своих ролей. Сюжет развивается на борту изолированной космической станции, которая медленно умирает. Эта локация – место обитания преступников, отбывающих пожизненное заключение. Перед их группой стоит цель – найти способ извлекать из черной дыры энергию, в которой нуждается человечество. Персонаж Роберта, Монте, центральный образ киноленты – участник эксперимента, который в случае успеха позволит сохранить жизнь на станции. Основной посыл фильма – невыносимое одиночество, которое невозможно описать, и неизбежное приближение смерти.

«Хорошее время», 2017.

Конни живет в тотальной нищете с необходимостью ухаживать за своим братом Ником, умственно отсталым парнем. Постоянная нужда толкает героя Паттинсона на преступление: он принимает решение ограбить банк. Но план нарушается, и полиция арестовывает невиновного Ника. Новоявленному грабителю удается сбежать, но теперь ему предстоит освободить своего брата. Кроме исполнителя главной роли, Роберт стал и продюсером киноленты. Картина получила шестиминутные овации от зрителей на Каннском фестивале.

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