Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легенды ночных стражей Легенды ночных стражей
Киноафиша Фильмы Легенды ночных стражей Фильмы похожие на Легенды ночных стражей
Legend of the Guardians Легенды ночных стражей 2010 / США / Австралия
7.8 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Легенды ночных стражей

Вся информация о мультфильме
Делай ноги
Делай ноги
приключения, семейный, мюзикл, анимация, комедия 2006, Австралия / США
7.0
Вэлиант: пернатый спецназ
Вэлиант: пернатый спецназ
сказка, боевик, комедия, анимация 2005, Великобритания
6.0
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения 2005, США
7.0
Властелин Колец: Две крепости
Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка 2001, Великобритания / США
8.0
Властелин Колец: Братство Кольца
Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези 2001, Новая Зеландия / США
8.0
Капитан Мортен и королева пауков
Капитан Мортен и королева пауков
анимация, семейный 2018, Ирландия / Эстония / Бельгия / Великобритания
5.0
Эпик
Эпик
анимация, фэнтези, семейный, приключения 2013, США
6.0
Прогулки с динозаврами
Прогулки с динозаврами
документальный, семейный 2013, США / Великобритания / Австралия
7.0
Хранители снов
Хранители снов
семейный, анимация, приключения 2012, США
7.0
Отважная Лифи
Отважная Лифи
приключения, семейный, драма, анимация 2011, Южная Корея
6.0
Рио
Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.0
Планета №51
Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.0
Ледниковый период 3: Эра динозавров
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.0
Астробой
Астробой
фантастика, боевик, анимация 2009, Гонконг / США / Япония
6.0
Приключения Десперо
Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.0
Лови волну!
Лови волну!
анимация, семейный, комедия 2007, США
7.0
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация 2006, США
8.0
Артур и Минипуты
Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.0
Цыпленок Цыпа
Цыпленок Цыпа
семейный, комедия, анимация, приключения 2005, США
5.0
Вселенский потоп
Вселенский потоп
анимация, семейный 2003, Франция
6.0
Волшебный пудинг
Волшебный пудинг
семейный 2000, Австралия
6.0
Лига справедливости Зака Снайдера
Лига справедливости Зака Снайдера
боевик, приключения, фэнтези 2021, США
8.0
Мятежная Луна
Мятежная Луна
приключения, драма, фэнтези 2023, США
0.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
И Лукашин туда же: в «Иронии судьбы» бессовестно обманули народ
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше