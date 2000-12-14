Отзывы о фильме
Узнав однажды, что его родители живы и живут где-то далеко-далеко, медвежонок отправляется на их поиски. Во время путешествия его ждут забавные и порой опасные приключения, знакомства с добрыми друзьями — пингвином Сэмом, морячком Биллом, волшебным пудингом Альбертом, а также a со злодеями Опоссумом и Вамбатом и многими-многими другими.
Несмотря на все трудности, маленький коала никогда не забывает о цели своего путешествия, в конце которого его ждет счастливая встреча с родителями.
|14 декабря 2000
|Австралия