Узнав однажды, что его родители живы и живут где-то далеко-далеко, медвежонок отправляется на их поиски. Во время путешествия его ждут забавные и порой опасные приключения, знакомства с добрыми друзьями — пингвином Сэмом, морячком Биллом, волшебным пудингом Альбертом, а также a со злодеями Опоссумом и Вамбатом и многими-многими другими.

Несмотря на все трудности, маленький коала никогда не забывает о цели своего путешествия, в конце которого его ждет счастливая встреча с родителями.