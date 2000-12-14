Оповещения от Киноафиши
6.1 Рейтинг IMDb: 5.7
Волшебный пудинг

Волшебный пудинг

The Magic Pudding 18+
О фильме

Узнав однажды, что его родители живы и живут где-то далеко-далеко, медвежонок отправляется на их поиски. Во время путешествия его ждут забавные и порой опасные приключения, знакомства с добрыми друзьями — пингвином Сэмом, морячком Биллом, волшебным пудингом Альбертом, а также a со злодеями Опоссумом и Вамбатом и многими-многими другими.

Несмотря на все трудности, маленький коала никогда не забывает о цели своего путешествия, в конце которого его ждет счастливая встреча с родителями.

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 14 декабря 2000
Дата выхода
14 декабря 2000 Австралия
MPAA G
Сборы в мире $368 626
Производство Australian Broadcasting Corporation (ABC), Energee Entertainment, Icon Entertainment International
Другие названия
The Magic Pudding, Budinca fermecata, Čarobni puding, Der Zauberpudding, El pudding mágico, El púding màgic, Il budino magico, Le gâteau magique, O Pudim Mágico, Sihirli Puding, Töfrabúðingurinn, Varázspuding, Вълшебният пудинг
Режиссер
Карл Цвики
В ролях
Сэм Нил
Сэм Нил
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Джон Клиз
Джон Клиз
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Фильмы похожие на Волшебный пудинг
Книга джунглей 6.1
Книга джунглей (1994)
Семейка Монстров 6.6
Семейка Монстров (2014)
Букашки. Приключение в Долине муравьев 7.2
Букашки. Приключение в Долине муравьев (2014)
Легенды ночных стражей 7.4
Легенды ночных стражей (2010)
Спайдервик: Хроники 6.9
Спайдервик: Хроники (2008)
Би Муви: медовый заговор 6.6
Би Муви: медовый заговор (2007)
Артур и Минипуты 6.9
Артур и Минипуты (2006)
Скуби Ду 2: Монстры на свободе 6.1
Скуби Ду 2: Монстры на свободе (2004)
Подводная братва 6.7
Подводная братва (2004)
Джеймс и гигантский персик 7.2
Джеймс и гигантский персик (1996)
Балто 7.1
Балто (1995)
Все псы попадают в рай 7.2
Все псы попадают в рай (1989)

Рейтинг фильма

6.1
13 голосов
5.7 IMDb
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
