Цыпленок Цыпа, 2005

Это второй полностью сделанный на компьютере мультфильм компании Disney: все предыдущие работы студии были нарисованы от руки. Первым же стал «Динозавр» Эрика Лейтона. Впоследствии каждый новый мультфильм студии будет сделан подобным образом, за исключением специально стилизованных «Принцессы и лягушки» Рона Клементса и «Медвежонка Винни и его друзей» Стивена Андерсона. Кроме того, это последний анимационный фильм Диснея, выпущенный на VHS.

Чтобы визуализировать историю, руководство Disney выбрало лучшую половину своего персонала 2D-анимации для будущего штата 3D-художников. Их поместили в строгую восемнадцатимесячную программу обучения, которая включала вводную часть в Alias's Maya, которая стала основным используемым программным обеспечением для 3D-анимации на проекте.

В дизайне персонажей и стиле анимации создатели стремились запечатлеть «округлость» анимационных произведений Диснея, созданных с 1940-х по 1950-е годы. Для этого специально были произведены экраны электронных планшетов, которые позволили художникам рисовать цифровые наброски персонажей, чтобы грубо набросать их движения, которые затем были перенесены на трехмерных персонажей.

Модель цыпленка Цыпы состоит из пяти тысяч шестисот многоугольников, семисот мускулов и более семидесяти шести тысяч отдельных перьев, из которых пятьдесят пять тысяч находятся на его голове.

Монтажер Дэн Молина исполнил «голос» Рыба-на-Суше, напевая через трубку в резервуар с водяным охлаждением, полный воды.

Изначально главный герой должен был быть женского пола. Для его озвучания студия даже наняла актрису Холли Хантер, и позже ее заменил Зак Брафф. Хантер же взамен получила роль Эбби Маллард.

Когда сиквел мультфильма под названием «Цыпленок Цыпа 2: История гадкого утенка» находился в производстве, главным креативным директором студии Disney Animation был назначен Джон Лассетер. Его первым деянием на этом посту стала полная отмена всех готовящихся сиквелов.

Из-за особой химии, возникшей между ними, Зак Брафф и Гарри Маршалл записали некоторые из своих сессий вместе, что является весьма необычным ходом для озвучания анимационного фильма.

Моркьюбайн Поркьюпайн за весь фильм произносит всего три слова. Вот они по порядку: «Йоу», «Нет» и «Вау».

В сцене, когда инопланетяне преследуют Цыпу и его друзей по кукурузному полю, они вырезают круги на полях, часть которых выглядит как символ Микки Мауса. Скрытая отсылка к Микки – одна из фишек каждого диснеевского мультфильма.