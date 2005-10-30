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Цыпленок Цыпа Цыпленок Цыпа
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Chicken Little

Цыпленок Цыпа, 2005

2005 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Маленький городок Нью-Дубки, населенный антропоморфными животными, мгновенно охватывает паника, когда цыпленок Цыпа звонит в школьный звонок и предупреждает всех, чтобы они спасались бегством. В конце концов, начальник пожарной части успокаивается достаточно, чтобы спросить его, что происходит, на что Цыпа отвечает, что ему на голову упал кусок неба. Не способный доказать свою правоту, цыпленок становится посмешищем для всего города.

Годом позже за Цыпой уже закрепился ярлык неудачника, который способен случайно все испортить. Его единственные друзья – такие же изгои, такие как он сам: гадкий утенок Ути-Тьфути, поросенок-недоросток Хрюнь-Манюнь и Рыб-на-Суше, который носит шлем, полный воды из-под крана, чтобы не задохнуться. Цыпа присоединяется к бейсбольной команде своей школы в попытке восстановить свою репутацию и гордость отца. Поначалу сливая матч, он случайно выигрывает и становится героем школы.

Однако его радость длится недолго: на землю снова начинают падать осколки неба, оказавшиеся элементами голографического купола, который пришельцы возвели над городом, чтобы незаметно захватить его. Теперь только цыпленок Цыпа и его друзья могут спасти свои семьи и весь город от безвременного распыления. Но как им это сделать, если упрямые жители по-прежнему не верят в инопланетян?

Это второй полностью сделанный на компьютере мультфильм компании Disney: все предыдущие работы студии были нарисованы от руки. Первым же стал «Динозавр» Эрика Лейтона. Впоследствии каждый новый мультфильм студии будет сделан подобным образом, за исключением специально стилизованных «Принцессы и лягушки» Рона Клементса и «Медвежонка Винни и его друзей» Стивена Андерсона. Кроме того, это последний анимационный фильм Диснея, выпущенный на VHS.

Чтобы визуализировать историю, руководство Disney выбрало лучшую половину своего персонала 2D-анимации для будущего штата 3D-художников. Их поместили в строгую восемнадцатимесячную программу обучения, которая включала вводную часть в Alias's Maya, которая стала основным используемым программным обеспечением для 3D-анимации на проекте.

В дизайне персонажей и стиле анимации создатели стремились запечатлеть «округлость» анимационных произведений Диснея, созданных с 1940-х по 1950-е годы. Для этого специально были произведены экраны электронных планшетов, которые позволили художникам рисовать цифровые наброски персонажей, чтобы грубо набросать их движения, которые затем были перенесены на трехмерных персонажей.

Модель цыпленка Цыпы состоит из пяти тысяч шестисот многоугольников, семисот мускулов и более семидесяти шести тысяч отдельных перьев, из которых пятьдесят пять тысяч находятся на его голове.

Монтажер Дэн Молина исполнил «голос» Рыба-на-Суше, напевая через трубку в резервуар с водяным охлаждением, полный воды.

Изначально главный герой должен был быть женского пола. Для его озвучания студия даже наняла актрису Холли Хантер, и позже ее заменил Зак Брафф. Хантер же взамен получила роль Эбби Маллард.

Когда сиквел мультфильма под названием «Цыпленок Цыпа 2: История гадкого утенка» находился в производстве, главным креативным директором студии Disney Animation был назначен Джон Лассетер. Его первым деянием на этом посту стала полная отмена всех готовящихся сиквелов.

Из-за особой химии, возникшей между ними, Зак Брафф и Гарри Маршалл записали некоторые из своих сессий вместе, что является весьма необычным ходом для озвучания анимационного фильма.

Моркьюбайн Поркьюпайн за весь фильм произносит всего три слова. Вот они по порядку: «Йоу», «Нет» и «Вау».

В сцене, когда инопланетяне преследуют Цыпу и его друзей по кукурузному полю, они вырезают круги на полях, часть которых выглядит как символ Микки Мауса. Скрытая отсылка к Микки – одна из фишек каждого диснеевского мультфильма.

После того как Цыпленок Цыпа стал причиной ужасной паники, а он всего лишь принял упавший желудь за кусочек неба, он решает во что бы то ни стало восстановить свою репутацию. Но едва события начинают развиваться в нужном русле, на голову цыпленку сваливается настоящий кусочек неба. Тогда Цыпа и его горе-друзья начинают спасать мир, при этом стараясь не вызвать в городе новую панику.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 3 ноября 2005
Премьера в мире 30 октября 2005
Возраст 6+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Марк Диндал
В ролях
Зак Брафф
Зак Брафф
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Гэрри Маршалл
Гэрри Маршалл
Эми Седарис
Эми Седарис
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Все актеры и съемочная группа
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Цыпленок Цыпа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Killer Queen, 12/11/2005 - 04:35:29): Эти сопли вокруг того, чтобы заслужить папино доверие. Ну неужели не могут они придумать что-нибудь… Читать дальше…
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