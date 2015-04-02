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Легенды ночных стражей
Отзывы о мультфильме «Легенды ночных стражей»
Legend of the Guardians
Легенды ночных стражей
2010 / США / Австралия
Трейлер
7.8
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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WickedLedy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 25/09/2010 - 17:24:00):
Тоже любдю Animal Planet. Всё дело в том, что его 24 часа в сутки по телеку транслируют...))
Послушала музычку из фильма, вопрос, о чем кино, отпал сам собой. Если представить, как эта музыка наложится на качественную трехмерную картинку... Короче, если они там такой саундтрек к сказке(!) сделали, то там до такого кино еще далеко. Грустно.
http://legendoftheguardians.warnerbros.com/#/soundtrack
2 апреля 2015, 12:51
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WickedLedy
2 апреля 2015, 12:51
Ой, очепятка вышла ✊ , Да вы, думаю, и так все поняли. Что-то я не припомню ни одного российского фильма-сказки с более-менее полноценным саундтреком✊ Где не просто одна-две музыкальных темы весь фильм обыгрываются. Банально, но умеют буржуи кино делать! На звуковом сопровождении точно не экономили. По-моему, подобный подход к созданию звукоряда к детскому фильму, когда к стандартным ужимкам милых зверушек добавляется очень качественная музыка, говорит об уважении авторов к аудитории.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Lika_L
2 апреля 2015, 12:51
Не впечатлил мульт. Единственный момент - (даже проснулась, начав задремывать), когда они учились летать над грозовым морем. Разлетающиеся серебристые брызги, это было завораживающе. И все. Сюжет притомил. Даже ребенок особо не смеялся. Ну, сходили разок - и ладно. А.. да. Еще резанул неправдоподобием момент, когда совенок этот залетает в огонь, летит там (эпическо-героическая музыка фоном. Вопреки ожиданиям, вылетел из пламени не курицей-гриль, а вполне себе при перьях. Невзирая на то, что сказка - ну хоть без нелепостей бы.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Nezabudka
2 апреля 2015, 12:51
сходили...посмотрели...сосед заснул...скучный мф ...все мои ожидания-коту под хвост...деньги на ветер
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Elf_Lily
2 апреля 2015, 12:51
Хороший детский мультик.
Для семейного просмотра самое то.
и графика оочень красивая на голову выше и Шрека, и многих других фильмов.
Смотреть стоит в 3d.
2 апреля 2015, 12:51
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Очень люблю Снайдера, мульт разочаровал, т.к. ориентирован на слишком детскую аудиторию.
С визуальной точки зрения - шедевр.
ПС. вопрос смотревшим:
я тут заметил: как маленькая сова могла запомнить и впоследствии рассказать своему брату, кто и как передал её этой седой сове-мужику, если она была без сознания с мутными глазами и ничего не понимала?
по ходу, сюжет притянут за уши!
2 апреля 2015, 12:51
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Ну она даже брата не видела и не узнавала, как она могла увидеть, кому её отдали?
2 апреля 2015, 12:51
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Дмитрий
24 февраля 2019, 11:48
Оценка
Это просто ФАНТАСТИКА. Мультфильм подходит для взрослых и для детей. Есть несоответствия с книгой но это никак не влияет от впечатления о мультфильме. После просмотра прочитайте книги по которым создан этот мультфильм. ЖДУ ПРОДОЛЖЕНИЯ!!!
24 февраля 2019, 11:48
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Послушала музычку из фильма, вопрос, о чем кино, отпал сам собой. Если представить, как эта музыка наложится на качественную трехмерную картинку... Короче, если они там такой саундтрек к сказке(!) сделали, то там до такого кино еще далеко. Грустно.
http://legendoftheguardians.warnerbros.com/#/soundtrack
Для семейного просмотра самое то.
и графика оочень красивая на голову выше и Шрека, и многих других фильмов.
Смотреть стоит в 3d.
С визуальной точки зрения - шедевр.
ПС. вопрос смотревшим:
я тут заметил: как маленькая сова могла запомнить и впоследствии рассказать своему брату, кто и как передал её этой седой сове-мужику, если она была без сознания с мутными глазами и ничего не понимала?
по ходу, сюжет притянут за уши!
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