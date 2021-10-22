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Кевин Дюран
Кевин Дюран
Kevin Durand
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Кевин Дюран
Kevin Durand
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Дата рождения
14 января 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Тандер-Бей, Онтарио, Канада
Рост
198 см
Биография Кевина Дюрана
Родился 14 января 1974 года. Тандэр Бэй, Онтарио, Канада.
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Фильмография Кевина Дюрана
Одинокий волк
боевик, триллер
2021, США
5.0
Звериная ярость
боевик
2019, США
4.0
Мистер Олимпия
биография, драма
2018, США
6.0
Ной
драма, фэнтези
2014, США
6.0
Пленница
триллер
2014, Канада
5.0
Любовь сквозь время
фэнтези, мелодрама, драма, детектив
2014, США
6.0
Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма
2013, США / Германия
7.0
Узел дьявола
триллер, драма, криминал
2013, США
6.0
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