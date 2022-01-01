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Брайан Хелгеленд

Brian Helgeland
Брайан Хелгеленд
Брайан Хелгеленд Brian Helgeland
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Дата рождения
17 января 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Брайана Хелгеленда

Родился 17 января 1961 года. Провиденс, Род-Айленд, США.

Фильмография Брайана Хелгеленда
В лучшем виде
криминал, драма, триллер 2019, США
0.0
Легенда
Легенда
триллер, драма, криминал 2015, Великобритания / Франция
7.0
42
42
спорт, драма, биография 2013, США
7.0
Расплата: Режиссерская версия
Расплата: Режиссерская версия
триллер, боевик 2007, США
7.0
Пожиратель грехов
Пожиратель грехов
ужасы, мистика, триллер 2003, США / Германия
5.0
История Рыцаря
История Рыцаря
приключения, комедия, мелодрама, боевик 2001, США
7.0
Расплата
Расплата
боевик, криминал, драма 1999, США
7.0
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