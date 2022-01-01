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Брайан Хелгеленд
Брайан Хелгеленд
Brian Helgeland
О персоне
Фильмография
Брайан Хелгеленд
Brian Helgeland
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Дата рождения
17 января 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Брайана Хелгеленда
Родился 17 января 1961 года. Провиденс, Род-Айленд, США.
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Фильмография Брайана Хелгеленда
В лучшем виде
криминал, драма, триллер
2019, США
0.0
Легенда
триллер, драма, криминал
2015, Великобритания / Франция
7.0
42
спорт, драма, биография
2013, США
7.0
Расплата: Режиссерская версия
триллер, боевик
2007, США
7.0
Пожиратель грехов
ужасы, мистика, триллер
2003, США / Германия
5.0
История Рыцаря
приключения, комедия, мелодрама, боевик
2001, США
7.0
Расплата
боевик, криминал, драма
1999, США
7.0
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