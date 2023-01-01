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Робин Гуд Робин Гуд
Киноафиша Фильмы Робин Гуд Отзывы о фильме «Робин Гуд»
Robin Hood Робин Гуд 2010 / США
7.9 Оцените
104 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Робин Гуд»

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Ридли Скотт продолжает писать альтернативную историю, творчески перерабатывая Античность и Средневековье в нужном идеологическом ключе. Ключ сей есть либерализм/демократия/гуманизм, и, по мнению Скотта, это форменный и фирменный ключ от всех дверей: римских, лондонских, ноттингемских – и даже дверей в Царство Небесное, если верить одноименному фильму. Теперь маститый британец взялся за Робина Гуда, выудив его из мифологической провинциальной глуши и поместив в эпицентр большой европейской…

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