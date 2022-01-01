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Скоро в прокате "Барбоскины Team"
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Вольт
Вольт, 2008: актеры и роли
Bolt
Вольт
2008 / США
8.2
Оцените
151
голос
Рейтинг IMDb: 6.8
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Вольт, 2008: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис Уильямс
Kris Williams
В ролях
Джон Траволта
John Travolta
Майли Сайрус
Miley Cyrus
Сьюзи Эссман
Susie Essman
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Брюс Гринвуд
Bruce Greenwood
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Владимир Вдовиченков
Леонид Барац
Камиль Ларин
Ростислав Хаит
Александр Демидов
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2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
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