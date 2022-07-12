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Дэн Фогельман
Дэн Фогельман
Dan Fogelman
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Дэн Фогельман
Dan Fogelman
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Дата рождения
19 февраля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Ривер Вейл, Нью-Джерси, США
Биография Дэна Фогельмана
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Фильмография Дэна Фогельмана
Сама жизнь
драма, мелодрама
2018, США
7.0
Второй шанс
драма, комедия
2015, США
7.0
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26 ноября 2021 10:15
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