Вольт
Вольт
Награды и номинации мультфильма Вольт
Награды и номинации мультфильма Вольт 2008
Оскар 2009
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучший анимационный фильм
Номинант
Лучшая песня
Номинант
