Идея создания фильма «Пазл любви» (Puzzled Love) возникла у студентов старших курсов режиссерского отделения ESCAC, института кинематографии в Барселоне, который взрастил в своих стенах такие таланты как Хуан Антонио Байона (Juan Antonio Bayona), известного по фильмам «Невозможное» (The Impossible) и «Приют» (El orfanato) или Кике Маильо (Kike Maíllo), получившего известность благодаря ленте «Ева: Искусственный разум» (Eva).

Тринадцать студентов-режиссеров объединили свои усилия в этом беспрецедентном проекте: каждому из них предстояло написать сценарий и снять по нему свою собственную часть фильма. В результате из 13 отдельных составляющих получился полнометражный проект – «Пазл любви».

Продюсер Серхи Касамитьяно о проекте: «В последние годы формат альманаха стал особенно популярным в кино, им не брезгуют самые именитые режиссеры: «Париж, я тебя люблю», каннский «У каждого свое кино», «На десять минут старше», «Эрос»... Обычно разным режиссерам дается единая тема, и каждый снимает, по сути, отдельный короткометражный фильм на заданную тему. Возможно, когда появился “Париж, я тебя люблю”, этот подход можно было счесть инновационным. Но сегодня такими альманахами-короткометражками никого не удивишь. Мы решили пойти дальше. А что если история и герои останутся едиными, а меняться будут только режиссеры? Это как если собрать несколько фотографов и предложить им сделать хронику жизни влюбленной пары. Каждый увидит что-то свое, какой-то свой особенный кусочек героев: кого-то привлечет цвет их глаз, кого-то – одежда, кого-то – поцелуи... Нам было интересно, изменится ли история и герои от того, что наблюдать за ними через объектив камеры будут разные пары глаз. Ну и, конечно, тринадцать – такое символическое число...

То, что фильм в Испании взялся прокатывать Paramount, доказывает, что наш эксперимент, рожденный любопытством, удался. Жанр альманаха, кстати, особенно хорош тем, что в нем никогда не затягивается ритм. Так как это полнометражный фильм, состоящий из нескольких сменяющих друг друга коротких историй. Не скучно: именно это любят молодые ребята – зрители кинотеатров».

Желание выложиться на все сто каждого из 150 участников проекта вылилось в проект, который привлекает к себе внимание своей спонтанностью, дерзостью, смелостью и оригинальностью.