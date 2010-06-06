Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не одна дома 3. Выпускной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пазл любви
5.9
Пазл любви - трейлер с закадровым переводом
Киноафиша Фильмы Пазл любви
5.9

Пазл любви

, 2010
Puzzled Love
Испания / мелодрама, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Пазл любви
5.9
Пазл любви - трейлер с закадровым переводом
Пазл любви  трейлер с закадровым переводом

Причины посмотреть

Факты

О фильме

2011 МКФ в Сан-Себастьяне Номинация программа "Zabaltegi"

Идея создания фильма «Пазл любви» (Puzzled Love) возникла у студентов старших курсов режиссерского отделения ESCAC, института кинематографии в Барселоне, который взрастил в своих стенах такие таланты как Хуан Антонио Байона (Juan Antonio Bayona), известного по фильмам «Невозможное» (The Impossible) и «Приют» (El orfanato) или Кике Маильо (Kike Maíllo), получившего известность благодаря ленте «Ева: Искусственный разум» (Eva).

Тринадцать студентов-режиссеров объединили свои усилия в этом беспрецедентном проекте: каждому из них предстояло написать сценарий и снять по нему свою собственную часть фильма. В результате из 13 отдельных составляющих получился полнометражный проект – «Пазл любви».

Продюсер Серхи Касамитьяно о проекте: «В последние годы формат альманаха стал особенно популярным в кино, им не брезгуют самые именитые режиссеры: «Париж, я тебя люблю», каннский «У каждого свое кино», «На десять минут старше», «Эрос»...  Обычно разным режиссерам дается единая тема, и каждый снимает, по сути, отдельный короткометражный фильм на заданную тему. Возможно, когда появился “Париж, я тебя люблю”, этот подход  можно было счесть инновационным. Но сегодня такими альманахами-короткометражками никого не удивишь. Мы решили пойти дальше. А что если история и герои останутся едиными, а меняться будут только режиссеры? Это как если собрать несколько фотографов и предложить им сделать хронику жизни влюбленной пары. Каждый увидит что-то свое, какой-то свой особенный кусочек героев: кого-то привлечет цвет их глаз, кого-то – одежда, кого-то – поцелуи... Нам было интересно, изменится ли история и герои от того, что наблюдать за ними через объектив камеры будут разные пары глаз. Ну и, конечно, тринадцать – такое символическое число...
То, что фильм в Испании взялся прокатывать Paramount, доказывает, что наш эксперимент, рожденный любопытством, удался. Жанр альманаха, кстати, особенно хорош тем, что в нем никогда не затягивается ритм. Так как это полнометражный фильм, состоящий из нескольких сменяющих друг друга коротких историй. Не скучно: именно это любят молодые ребята – зрители кинотеатров».

Желание выложиться на все сто каждого из 150 участников проекта вылилось в проект, который привлекает к себе внимание своей спонтанностью, дерзостью, смелостью и оригинальностью.

Тринадцать месяцев. Тринадцать режиссеров. Одна история любви. Cан — студентка по обмену из Чикаго, и Лукас с Майорки знакомятся в университетском общежитии. Их внезапной страстной любви суждено продлиться только тринадцать месяцев — ровно столько им осталось до конца учебы в Барселоне.

В ролях

Артур Бускетс
Марсель Боррас
Сарас Хиль
Ирен С. Родригез
Франсойс Хустет
Claudia del Campo
Режиссер Габи Амионе, Эдуард Риу, Ирен С. Родригез, Хавьер Санс, Бруно Сарабиа, Пау Балаге, Мириам Каньямарес, Хосечо де Линарес, Хемма Феррате, Альба Хиральт, Алехандро Хавалойяс, Марк Хуве, Карлос Перес-Рече
Сценарист Габи Амионе, Пау Балаге, Мириам Каньямарес, Хемма Феррате
Композитор Gerard Alba, Пау Балаге, Marc Barrera, Raúl del Moral
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 6 июня 2010
Дата выхода
15 марта 2012 Россия Другое кино
15 марта 2012 Беларусь
6 июня 2010 Испания
15 марта 2012 Казахстан
15 марта 2012 Украина
Бюджет €10 000
Сборы в мире $24 817
Производство Canal+ España, Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), Escándalo Films
Другие названия
Puzzled Love, Amor em Pedaços

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Пазл любви - трейлер с закадровым переводом
Пазл любви Трейлер с закадровым переводом
Пазл любви - трейлер
Пазл любви Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Пазл любви

Нью-Йорк, я люблю тебя
Нью-Йорк, я люблю тебя мелодрама, драма, сборник
2008, США / Франция
6.0
Париж, я люблю тебя
Париж, я люблю тебя мелодрама
2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.0
Гуров и Анна
Гуров и Анна драма, мелодрама
2014, Канада
5.0
Я твоя
Я твоя драма
2013, Норвегия
6.0
Комната 514
Комната 514 драма
2012, Израиль
6.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Хокум
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Опасные отношения
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
«Откройте, проверим газ!»: не пустите — штраф до 10 тысяч, пустите — рискуете нарваться на мошенников. Как же быть?
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
Не взойдут, а сгниют: семена этих фруктов и овощей дачники сажают строго в мае – но в 2026-м они только погубят урожай
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше