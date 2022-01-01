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Иван Атталь
Иван Атталь
Yvan Attal
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Иван Атталь
Yvan Attal
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Дата рождения
4 января 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Ивана Атталя
Родился 4 января 1965 года. Тель-Авив, Израиль.
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Фильмография Ивана Атталя
Застрявшие вместе
комедия
2021, Франция
5.0
Дела человеческие
драма
2021, Франция
6.0
8 rue de l'Humanité
комедия
2020, Франция
5.0
Моя собака Идиот
комедия
2019, Франция / Бельгия
6.0
Моя малышка
драма, комедия
2019, Франция / Бельгия
6.0
Блестяще
драма, комедия
2017, Франция / Бельгия
6.0
Евреи
комедия
2016, Франция / Бельгия
5.0
Возьми меня штурмом
комедия, боевик
2016, Франция / Бельгия
6.0
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