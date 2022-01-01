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Иван Атталь

Yvan Attal
Иван Атталь
Иван Атталь Yvan Attal
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Дата рождения
4 января 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Ивана Атталя

Родился 4 января 1965 года. Тель-Авив, Израиль.

Фильмография Ивана Атталя
Застрявшие вместе
Застрявшие вместе
комедия 2021, Франция
5.0
Дела человеческие
Дела человеческие
драма 2021, Франция
6.0
8 rue de l'Humanité
8 rue de l'Humanité
комедия 2020, Франция
5.0
Моя собака Идиот
Моя собака Идиот
комедия 2019, Франция / Бельгия
6.0
Моя малышка
Моя малышка
драма, комедия 2019, Франция / Бельгия
6.0
Блестяще
Блестяще
драма, комедия 2017, Франция / Бельгия
6.0
Евреи
Евреи
комедия 2016, Франция / Бельгия
5.0
Возьми меня штурмом
Возьми меня штурмом
комедия, боевик 2016, Франция / Бельгия
6.0
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