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Влюбленные
Влюбленные, 2011
2011 / Украина
Трейлер
7.8
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10
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Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
мелодрама
драма
комедия
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О фильме
«Влюбленные» - альманах короткометражных фильмов в стиле «Париж, я люблю тебя», «Нью-Йорк, я люблю тебя». В нем восемь 8 веселых, мелодраматических лент о чувствах и романтических переживаниях молодых людей Восточной Европы.
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7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2011
Премьера в России
9 февраля 2012
Премьера в мире
9 февраля 2012
Прокатчик
Top Film Distribution
Режиссер
Валерий Бебко
В ролях
Ада Роговцева
Даша Астафьева
Артем Семакин
Георгий Хостикоев
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Как нарезка для клипа, красивые кадры красивых лиц в разных антуражах: вот они на лошадках, а вот на приеме, или брызгаются на морском прибое.…
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Roman70
2 апреля 2015, 12:51
Бред сумасшедших! Главный герой - больной на всю голову. Водянова - и актриса никакая, и голос отвратительный, и не возбуждает ни с какой стороны -…
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