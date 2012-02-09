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Влюбленные Влюбленные
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Влюбленные, 2011

2011 / Украина
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
«Влюбленные» - альманах короткометражных фильмов в стиле «Париж, я люблю тебя», «Нью-Йорк, я люблю тебя». В нем восемь 8 веселых, мелодраматических лент о чувствах и романтических переживаниях молодых людей Восточной Европы.
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 9 февраля 2012
Премьера в мире 9 февраля 2012
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Валерий Бебко
В ролях
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Даша Астафьева
Артем Семакин
Артем Семакин
Георгий Хостикоев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Влюбленные 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Как нарезка для клипа, красивые кадры красивых лиц в разных антуражах: вот они на лошадках, а вот на приеме, или брызгаются на морском прибое.… Читать дальше…
Roman70 2 апреля 2015, 12:51
Бред сумасшедших! Главный герой - больной на всю голову. Водянова - и актриса никакая, и голос отвратительный, и не возбуждает ни с какой стороны -… Читать дальше…
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