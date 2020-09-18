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Бретт Рэтнер
Бретт Рэтнер
Brett Ratner
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Бретт Рэтнер
Brett Ratner
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Дата рождения
28 марта 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Бретт Рэтнер
Родился 28 марта, 1969 году. Майами-Бич, штат Флорида, США.
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Фильмография Бретт Рэтнер
Геракл
боевик, приключения
2014, США
6.0
Муви 43
комедия
2013, США
5.0
Как украсть небоскреб
комедия, боевик
2011, США
7.0
Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник
2008, США / Франция
7.0
Час пик 3
боевик, триллер, криминал, комедия
2007, США
7.0
Люди Икс. Последняя битва
фантастика, триллер, боевик
2006, США
7.0
После заката
комедия, боевик, приключения
2004, США
6.0
Красный Дракон
драма, криминал, триллер
2002, США / Германия
7.0
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