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Бретт Рэтнер

Brett Ratner
Бретт Рэтнер
Бретт Рэтнер Brett Ratner
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Дата рождения
28 марта 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Бретт Рэтнер

Родился 28 марта, 1969 году. Майами-Бич, штат Флорида, США.

Фильмография Бретт Рэтнер
Геракл
Геракл
боевик, приключения 2014, США
6.0
Муви 43
Муви 43
комедия 2013, США
5.0
Как украсть небоскреб
Как украсть небоскреб
комедия, боевик 2011, США
7.0
Нью-Йорк, я люблю тебя
Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник 2008, США / Франция
7.0
Час пик 3
Час пик 3
боевик, триллер, криминал, комедия 2007, США
7.0
Люди Икс. Последняя битва
Люди Икс. Последняя битва
фантастика, триллер, боевик 2006, США
7.0
После заката
После заката
комедия, боевик, приключения 2004, США
6.0
Красный Дракон
Красный Дракон
драма, криминал, триллер 2002, США / Германия
7.0
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