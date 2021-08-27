Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мэгги Кью
Мэгги Кью
Maggie Q
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Мэгги Кью
Maggie Q
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 мая 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Мэгги Кью
Родилась 22 мая 1979 года. Гонолулу, Гаваи, США.
Развернуть
Фильмография Мэгги Кью
Кодекс киллера
боевик, триллер, криминал
2021, США
7.0
Остров фантазий
ужасы, фантастика
2020, США
5.0
С днем смерти
ужасы, детектив
2020, США
4.0
Сламбер: Лабиринты сна
ужасы
2017, США / Великобритания
4.0
Аферисты поневоле
комедия
2016, США / Великобритания
4.0
Дивергент, глава 3: За стеной
фантастика, приключения
2016, США
7.0
Дивергент
мелодрама, фантастика, боевик
2014, США
7.0
Король бойцов
приключения, боевик
2010, Япония / Тайвань / Германия / Канада / США / Великобритания
3.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Звезда «Кодекса киллера» Мэгги Кью похвалила Тома Круза за профессионализм и лидерские качества
Актриса также отметила, насколько он был внимателен к ней лично.
Написать
27 августа 2021 15:53
Критики поделились первыми впечатлениями о боевике «Кодекс киллера»
Им понравился актерский состав фильма, но на этом похвалы закончились.
Написать
23 августа 2021 16:41
Мэгги Кью жестоко расправляется с негодяями в новом отрывке из триллера «Кодекс киллера»
В картине от режиссера «Казино Рояль» также снялись Сэмюэл Л. Джексон и Майкл Китон.
Написать
17 августа 2021 14:52
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне