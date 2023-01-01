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Нью-Йорк, я люблю тебя
Нью-Йорк, я люблю тебя, 2008: актеры и роли
New York, I Love You
Нью-Йорк, я люблю тебя
2008 / США / Франция
Трейлер
7.2
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Нью-Йорк, я люблю тебя, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Айван Аттал
Аллен Хьюз
Allen Hughes
Шекар Капур
Мира Наир
Mira Nair
Бретт Рэтнер
Brett Ratner
Андрей Звягинцев
Натали Портман
Natalie Portman
В ролях
Орландо Блум
Orlando Bloom
Оливия Тирлби
Olivia Thirlby
Итан Хоук
Ethan Hawke
Натали Портман
Natalie Portman
Шайа ЛаБаф
Shia LaBeouf
Хайден Кристенсен
Hayden Christensen
Кевин Бейкон
Kevin Bacon
Джастин Барта
Justin Bartha
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Крис Купер
Chris Cooper
Мэгги Кью
Maggie Q
Робин Райт
Robin Wright
Антон Ельчин
Anton Yelchin
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