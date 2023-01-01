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Нью-Йорк, я люблю тебя Нью-Йорк, я люблю тебя
Киноафиша Фильмы Нью-Йорк, я люблю тебя Нью-Йорк, я люблю тебя, 2008: актеры и роли
New York, I Love You Нью-Йорк, я люблю тебя 2008 / США / Франция
7.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Нью-Йорк, я люблю тебя, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Айван Аттал Аллен Хьюз Аллен Хьюз Allen Hughes Шекар Капур Мира Наир Мира Наир Mira Nair Бретт Рэтнер Бретт Рэтнер Brett Ratner Андрей Звягинцев Андрей Звягинцев Натали Портман Натали Портман Natalie Portman
В ролях
Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Оливия Тирлби Оливия Тирлби Olivia Thirlby Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Шайа ЛаБаф Шайа ЛаБаф Shia LaBeouf Хайден Кристенсен Хайден Кристенсен Hayden Christensen Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon Джастин Барта Джастин Барта Justin Bartha Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Мэгги Кью Мэгги Кью Maggie Q Робин Райт Робин Райт Robin Wright Антон Ельчин Антон Ельчин Anton Yelchin
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