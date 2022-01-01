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Аллен Хьюз
Аллен Хьюз
Allen Hughes
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Аллен Хьюз
Allen Hughes
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Дата рождения
1 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Аллен Хьюз
Родлся 1 апреля 1972 года. Детройт, Мичиган, США.
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Фильмография Аллен Хьюз
Город порока
драма, триллер, криминал
2013, США
7.0
Книга Илая
вестерн, приключения, драма, боевик
2010, США
7.0
Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник
2008, США / Франция
7.0
Из ада
триллер, криминал, мистика, ужасы
2001, США
7.0
Мертвые президенты
боевик, криминал, драма
1995, США
6.0
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