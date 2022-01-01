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Аллен Хьюз

Allen Hughes
Аллен Хьюз
Аллен Хьюз Allen Hughes
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Дата рождения
1 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Аллен Хьюз

Родлся 1 апреля 1972 года. Детройт, Мичиган, США.

Фильмография Аллен Хьюз
Город порока
Город порока
драма, триллер, криминал 2013, США
7.0
Книга Илая
Книга Илая
вестерн, приключения, драма, боевик 2010, США
7.0
Нью-Йорк, я люблю тебя
Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник 2008, США / Франция
7.0
Из ада
Из ада
триллер, криминал, мистика, ужасы 2001, США
7.0
Мертвые президенты
Мертвые президенты
боевик, криминал, драма 1995, США
6.0
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