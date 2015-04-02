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Питер FM Питер FM
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Питер FM 2006 / Россия
6.9 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Питер FM»

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DiavoloFF 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю что там насчет качесива фильма,но посмотреть охота... Главное чтобы девушка была рядом...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Милена 2 апреля 2015, 12:51
Женя Цыганов✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
podryshka 2 апреля 2015, 12:51
очень жду выхода этого фильма! даже если сюжет не будет достойным, главное там "играет" мой любимый мужчина - Питер!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Санта Хрякус 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня ходил в кинотеатр - смотрел. Фйильм - классс !!!!

Всем рекомендую.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Санта Хрякус 2 апреля 2015, 12:51
Фильм вызвал добрые эмоции, некую приятную грусть. Много хорошего доброго юморра. Фильм для настоящих романтиков. воть...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Санта Хрякус 2 апреля 2015, 12:51
Да я сам бы до примеры никогда б недотерпел =))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ALLA 2 апреля 2015, 12:51
С нетерпением жду премьеры!!!

Потому что этот фильм снимали в моем любимом Питере, а в главной роли глубоко уважаемый мной Евгений Цыганов.

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Милена 2 апреля 2015, 12:51
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Милена 2 апреля 2015, 12:51
Говорят на предпримьерном показе будут актёры.....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Милена 2 апреля 2015, 12:51
Ура! Я завтра утром иду!!!!!!!!✊ в 9:30✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Милена 2 апреля 2015, 12:51
"Да, именно такой Питер и есть... старые здания. Даже запах чувствуется. А сюжет - фиг с ним. В конце концов, каким еще он мог быть?"

Согласна полностью,после такого фильма хочется гулять и...........мечтать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
СТУДЕНТка 2 апреля 2015, 12:51
Я смотрела фильм в четверг!!! классный✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
СТУДЕНТка 2 апреля 2015, 12:51
Особенно мне Машков понравился😂 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oksa 2 апреля 2015, 12:51
Не могу сказать, что ШЕДЕВР!!! Но очень приятное кино.... посмотреть и забыть.... Петербург можно и получше снять, но режиссер видимо не стал акцентировать внимание на достопремичательностях. Такой милый и добрый фильм.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лора 2 апреля 2015, 12:51
Я тоже обожаю Евгения Цыганова!Он просто лапочка!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Wire 2 апреля 2015, 12:51
Что в Пиранье, что в ФМ -- на главных женских ролях такие, простите слов других нет, уродины, неужели никого посимпатичнее и с проблеском интеллекта найти нельзя было?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
@LeX 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень понравился, чем то веет Прогулкой, теперь жду когда выдет ДВД обязательно куплю!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Honeygirl 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 24/04/2006 - 20:57:06):И очень интересно, где находиться это место где Маша так музыкально скрипела воротами? Там так красиво!!!!!!





Это место называется ста
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Honeygirl 2 апреля 2015, 12:51
Это место назвается малая Голландия, там действительно очень красиво, особенно если снимает талантливы оператор ✊



А вообще - приезжайте все в Питер, в наш чудный, неповторимый город и посмотрите, что он такой же как и в фильме, особенно сейчас, когда весна. Влюбляйтесь и только тогда вы поймете этот замечательный фильм!!!

А те, кто пытаются найти 255 ошибок, просто не понимают смысла искусства, мне их просто жаль.



Спасибо создателям фильма.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Gusena 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Санта Хрякус, 30/03/2006 - 19:19:15):Фильм вызвал добрые эмоции, некую приятную грусть. Много хорошего доброго юморра. Фильм для настоящих романтиков. воть...



Полностью согласна!

Оч верные слова!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alex25 2 апреля 2015, 12:51
наконец вчера сходил на Питер-FM- билет достал только на сеанс в 0.40 – был почти полный зал, при том, что следующий день рабочий!! Одно могу сказать – мне фильм очень понравился. Единственное чего я не могу понять, почему столько вопросов возникает, по поводу большого количества случайных встреч главных героев?!!! – да – это практически нереально, но таким образом нам показывают как иногда мы близки к тому, чего долго ищем и ждем– вот - только руку протяни!!! - но мечта проходит мимо, а мы даже не знаем об этом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Батон 2 апреля 2015, 12:51
Сходил на фильм!

Из минусов могу отметить -

1) Самый конец. Не буду обламывать кайф тем, кто не смотрел, но те кто смотрел - поймут.

Мне хотелось бы, чтобы самых последних кадров не было... так было бы немного романтичнее, что-ли..

2) Никакого скрытого смысла. Всё - на поверхности. За то легко, смотришь и наслаждаешься, голову не напрягаешь...



А из плюсов - фильм просто супер!!! Для меня это теперь лучший русский фильм, и вообще один из лучших что я видел за последние несколько лет...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тропка 2 апреля 2015, 12:51
Фильм действительно понравился. Однако не могу однозначно для себя определить: понравился ли мне конец или нет. Вроде, всё романтично и тд, но уж слишком нереально. Неужели на реальном радио VJ, если услышит своего знакомого, спросит то, что спросила Маша? А так всё замечательно и мило, идите смело:) А ещё лучше идите с любимым человечком на последние ряды-советую:))✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Люка 2 апреля 2015, 12:51
Да и пусть не все реалестично, зато оч романтично! Реальности нам в жизни хватает зачем еще и в кино смотреть?))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
звездочка 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (H02NY B45T42D, 24/05/2006 - 01:47:28):Фильм, как выразилась моя подруга, милый. Мне он показался слишком простецким. Я бы даже сказал шаблонным. Повторюсь и скажу, что "Прогулка" была намного лучше. Дух Питера, страсти, игра актеров да и операторская работа.

Don't judge me before you know me.

Полностью согласна, очень простенький фильм, ни о чем, с шаблонным сюжетом, не заинтересовал совсем, уж простите те, кто просто без ума от фильма, второй раз его наврядл буду смотреть
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
8.2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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