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Питер FM
Отзывы о фильме «Питер FM»
Питер FM
2006 / Россия
6.9
Оцените
54
голоса
Рейтинг IMDb: 7
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DiavoloFF
2 апреля 2015, 12:51
Не знаю что там насчет качесива фильма,но посмотреть охота... Главное чтобы девушка была рядом...✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Милена
2 апреля 2015, 12:51
Женя Цыганов✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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podryshka
2 апреля 2015, 12:51
очень жду выхода этого фильма! даже если сюжет не будет достойным, главное там "играет" мой любимый мужчина - Питер!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Санта Хрякус
2 апреля 2015, 12:51
Сегодня ходил в кинотеатр - смотрел. Фйильм - классс !!!!
Всем рекомендую.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Санта Хрякус
2 апреля 2015, 12:51
Фильм вызвал добрые эмоции, некую приятную грусть. Много хорошего доброго юморра. Фильм для настоящих романтиков. воть...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Санта Хрякус
2 апреля 2015, 12:51
Да я сам бы до примеры никогда б недотерпел =))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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ALLA
2 апреля 2015, 12:51
С нетерпением жду премьеры!!!
Потому что этот фильм снимали в моем любимом Питере, а в главной роли глубоко уважаемый мной Евгений Цыганов.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Милена
2 апреля 2015, 12:51
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Милена
2 апреля 2015, 12:51
Говорят на предпримьерном показе будут актёры.....
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Милена
2 апреля 2015, 12:51
Ура! Я завтра утром иду!!!!!!!!✊ в 9:30✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Милена
2 апреля 2015, 12:51
"Да, именно такой Питер и есть... старые здания. Даже запах чувствуется. А сюжет - фиг с ним. В конце концов, каким еще он мог быть?"
Согласна полностью,после такого фильма хочется гулять и...........мечтать.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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СТУДЕНТка
2 апреля 2015, 12:51
Я смотрела фильм в четверг!!! классный✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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СТУДЕНТка
2 апреля 2015, 12:51
Особенно мне Машков понравился😂 ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Oksa
2 апреля 2015, 12:51
Не могу сказать, что ШЕДЕВР!!! Но очень приятное кино.... посмотреть и забыть.... Петербург можно и получше снять, но режиссер видимо не стал акцентировать внимание на достопремичательностях. Такой милый и добрый фильм.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Лора
2 апреля 2015, 12:51
Я тоже обожаю Евгения Цыганова!Он просто лапочка!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Wire
2 апреля 2015, 12:51
Что в Пиранье, что в ФМ -- на главных женских ролях такие, простите слов других нет, уродины, неужели никого посимпатичнее и с проблеском интеллекта найти нельзя было?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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@LeX
2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень понравился, чем то веет Прогулкой, теперь жду когда выдет ДВД обязательно куплю!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Honeygirl
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 24/04/2006 - 20:57:06):
И очень интересно, где находиться это место где Маша так музыкально скрипела воротами? Там так красиво!!!!!!
Это место называется ста
2 апреля 2015, 12:51
0
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Honeygirl
2 апреля 2015, 12:51
Это место назвается малая Голландия, там действительно очень красиво, особенно если снимает талантливы оператор ✊
А вообще - приезжайте все в Питер, в наш чудный, неповторимый город и посмотрите, что он такой же как и в фильме, особенно сейчас, когда весна. Влюбляйтесь и только тогда вы поймете этот замечательный фильм!!!
А те, кто пытаются найти 255 ошибок, просто не понимают смысла искусства, мне их просто жаль.
Спасибо создателям фильма.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Gusena
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Санта Хрякус, 30/03/2006 - 19:19:15):
Фильм вызвал добрые эмоции, некую приятную грусть. Много хорошего доброго юморра. Фильм для настоящих романтиков. воть...
Полностью согласна!
Оч верные слова!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Alex25
2 апреля 2015, 12:51
наконец вчера сходил на Питер-FM- билет достал только на сеанс в 0.40 – был почти полный зал, при том, что следующий день рабочий!! Одно могу сказать – мне фильм очень понравился. Единственное чего я не могу понять, почему столько вопросов возникает, по поводу большого количества случайных встреч главных героев?!!! – да – это практически нереально, но таким образом нам показывают как иногда мы близки к тому, чего долго ищем и ждем– вот - только руку протяни!!! - но мечта проходит мимо, а мы даже не знаем об этом.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Батон
2 апреля 2015, 12:51
Сходил на фильм!
Из минусов могу отметить -
1) Самый конец. Не буду обламывать кайф тем, кто не смотрел, но те кто смотрел - поймут.
Мне хотелось бы, чтобы самых последних кадров не было... так было бы немного романтичнее, что-ли..
2) Никакого скрытого смысла. Всё - на поверхности. За то легко, смотришь и наслаждаешься, голову не напрягаешь...
А из плюсов - фильм просто супер!!! Для меня это теперь лучший русский фильм, и вообще один из лучших что я видел за последние несколько лет...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тропка
2 апреля 2015, 12:51
Фильм действительно понравился. Однако не могу однозначно для себя определить: понравился ли мне конец или нет. Вроде, всё романтично и тд, но уж слишком нереально. Неужели на реальном радио VJ, если услышит своего знакомого, спросит то, что спросила Маша? А так всё замечательно и мило, идите смело:) А ещё лучше идите с любимым человечком на последние ряды-советую:))✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Люка
2 апреля 2015, 12:51
Да и пусть не все реалестично, зато оч романтично! Реальности нам в жизни хватает зачем еще и в кино смотреть?))))
2 апреля 2015, 12:51
0
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звездочка
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (H02NY B45T42D, 24/05/2006 - 01:47:28):
Фильм, как выразилась моя подруга, милый. Мне он показался слишком простецким. Я бы даже сказал шаблонным. Повторюсь и скажу, что "Прогулка" была намного лучше. Дух Питера, страсти, игра актеров да и операторская работа.
Don't judge me before you know me.
Полностью согласна, очень простенький фильм, ни о чем, с шаблонным сюжетом, не заинтересовал совсем, уж простите те, кто просто без ума от фильма, второй раз его наврядл буду смотреть
2 апреля 2015, 12:51
0
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Энки
2 апреля 2015, 12:51
8.2/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Всем рекомендую.✊
Потому что этот фильм снимали в моем любимом Питере, а в главной роли глубоко уважаемый мной Евгений Цыганов.
Согласна полностью,после такого фильма хочется гулять и...........мечтать.
Это место называется ста
А вообще - приезжайте все в Питер, в наш чудный, неповторимый город и посмотрите, что он такой же как и в фильме, особенно сейчас, когда весна. Влюбляйтесь и только тогда вы поймете этот замечательный фильм!!!
А те, кто пытаются найти 255 ошибок, просто не понимают смысла искусства, мне их просто жаль.
Спасибо создателям фильма.✊
Полностью согласна!
Оч верные слова!
Из минусов могу отметить -
1) Самый конец. Не буду обламывать кайф тем, кто не смотрел, но те кто смотрел - поймут.
Мне хотелось бы, чтобы самых последних кадров не было... так было бы немного романтичнее, что-ли..
2) Никакого скрытого смысла. Всё - на поверхности. За то легко, смотришь и наслаждаешься, голову не напрягаешь...
А из плюсов - фильм просто супер!!! Для меня это теперь лучший русский фильм, и вообще один из лучших что я видел за последние несколько лет...
Don't judge me before you know me.
Полностью согласна, очень простенький фильм, ни о чем, с шаблонным сюжетом, не заинтересовал совсем, уж простите те, кто просто без ума от фильма, второй раз его наврядл буду смотреть
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