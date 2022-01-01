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Екатерина Федулова

Екатерина Федулова
Екатерина Федулова
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Дата рождения
5 ноября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Екатерины Федуловой

Родилась 5 ноября 1979 года. Люберцы, СССР (Россия).

Фильмография Екатерины Федуловой
Гипноз
Гипноз
триллер 2019, Россия
5.0
К теще на блины
К теще на блины
мелодрама 2016, Россия
5.0
Раскоп
Раскоп
комедия, драма 2014, Россия / Украина
7.0
Ильфипетров
Ильфипетров
анимация, документальный 2013, Россия
7.0
Курьер из
Курьер из "Рая"
комедия 2012, Россия
5.0
Сорок
Сорок
криминал, триллер 2007, Россия
0.0
Искушение
Искушение
драма, мелодрама 2007, Россия
6.0
Питер FM
Питер FM
комедия, мелодрама 2006, Россия
6.0
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