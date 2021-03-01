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Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Kirill Pirogov
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Кирилл Пирогов
Kirill Pirogov
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Дата рождения
4 сентября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Тегеран, Иран
Биография Кирилла Пирогова
Родился 4 сентября 1973 года. Тегеран, Иран.
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Фильмография Кирилла Пирогова
Портрет незнакомца
драма
2021, Россия
5.0
Братство
военный, драма
2019, Россия
5.0
Сторож
драма
2018, Россия
8.0
Разбуди меня
драма, триллер
2016, Россия
6.0
Сохрани мою речь навсегда
документальный
2015, Россия
7.0
Раскоп
комедия, драма
2014, Россия / Украина
7.0
Утро
мелодрама, драма
2009, Россия
6.0
Плюс один
комедия, мелодрама
2008, Россия
5.0
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