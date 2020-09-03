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Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
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Алексей Барабаш
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Дата рождения
12 июня 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Алексея Барабаша
Родился 12 июня 1977 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Алексея Барабаша
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный
2022, Россия
0.0
На острие
спорт
2020, Россия
8.0
Илиана. Верь мне
триллер, комедия
2019, Россия
5.0
О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия
2018, Россия
7.0
Джульбарс
военный, исторический, драма
2017, Россия
0.0
Чистое искусство
триллер, детектив
2016, Россия
5.0
Ледокол
драма
2016, Россия
7.0
Берцы
драма
2014, Россия
4.0
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