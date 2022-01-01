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Фильмы про танцы и музыку
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Фильмы про танцы и музыку

Все 39 Онлайн
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Песня имен
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2019, Германия / Канада / Великобритания
Vox Lux
Vox Lux
Смотреть за 1 рубль
6.0
мюзикл, драма
2019, США
Джуди
Джуди
Смотреть за 1 рубль
6.0
мюзикл, биография
2019, Великобритания
Эма: Танец страсти
Эма: Танец страсти
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2019, Чили
Танцуй сердцем
Танцуй сердцем
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, комедия
2019, Франция
Паваротти
Паваротти
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8.0
документальный, биография, мюзикл
2019, США / Великобритания
Вудсток: Три дня, изменившие поколение
Вудсток: Три дня, изменившие поколение
7.0
документальный
2019, США
Экстаз
Экстаз
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2018, Франция
BEEF: Русский хип-хоп
BEEF: Русский хип-хоп
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6.0
мюзикл, драма, биография
2018, Россия
Зеленая книга
Зеленая книга
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8.0
драма
2018, США
Как разговаривать с девушками на вечеринках
Как разговаривать с девушками на вечеринках
Смотреть за 1 рубль
6.0
мюзикл, мелодрама, фантастика, комедия
2017, США
ЖГИ!
ЖГИ!
7.0
драма
2017, Россия
Рок
Рок
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, комедия
2017, Россия
Эпоха танцев
Эпоха танцев
7.0
документальный
2017, Россия / Латвия
2Pac: Легенда
2Pac: Легенда
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, биография, мюзикл
2017, США
Рудольф Нуреев. Остров его мечты
Рудольф Нуреев. Остров его мечты
Смотреть за 1 рубль
7.0
документальный
2016, Турция / Россия
Самый лучший день
Самый лучший день
5.0
комедия
2015, Россия
Бессмертные
Бессмертные
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, мелодрама
2015, США
128 ударов сердца в минуту
128 ударов сердца в минуту
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2015, США / Великобритания / Франция
Эми
Эми
8.0
документальный, мюзикл
2015, Великобритания
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Следует признать: далеко не каждому суждено быть королем/королевой танцпола или звездой эстрады. Наверное, танцевать любят все (даже если не признаются в этом), и большинство хотели бы красиво петь, но вот с навыками дела у многих обстоят не очень. Оттого изящество тех, кто способен синхронизировать все свои конечности или запеть как соловей, завораживает.

Вместо того чтобы раскрывать характеры персонажей через диалоги, фильмы про танцы и музыку рассказывают историю через движения и песни. Гораздо веселее наблюдать за слаженной хореографией танцоров во время танцевальной битвы или даже акапеллу баттл, чем слушать неизобретательную склоку персонажей. Изящный пируэт в конце танца впечатляет больше, чем завершение какого-нибудь монолога громкими словами. «Но это же нереалистично», — скажете вы, ведь не могут все находящиеся в комнате как по команде синхронно исполнять ни разу не отрепетированный танец или песню. Зато это эффектно и ненадолго дарит ощущение праздника.

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