Следует признать: далеко не каждому суждено быть королем/королевой танцпола или звездой эстрады. Наверное, танцевать любят все (даже если не признаются в этом), и большинство хотели бы красиво петь, но вот с навыками дела у многих обстоят не очень. Оттого изящество тех, кто способен синхронизировать все свои конечности или запеть как соловей, завораживает.

Вместо того чтобы раскрывать характеры персонажей через диалоги, фильмы про танцы и музыку рассказывают историю через движения и песни. Гораздо веселее наблюдать за слаженной хореографией танцоров во время танцевальной битвы или даже акапеллу баттл, чем слушать неизобретательную склоку персонажей. Изящный пируэт в конце танца впечатляет больше, чем завершение какого-нибудь монолога громкими словами. «Но это же нереалистично», — скажете вы, ведь не могут все находящиеся в комнате как по команде синхронно исполнять ни разу не отрепетированный танец или песню. Зато это эффектно и ненадолго дарит ощущение праздника.

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