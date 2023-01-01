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Миллионер из трущоб Миллионер из трущоб
Киноафиша Фильмы Миллионер из трущоб Миллионер из трущоб, 2008: актеры и роли
Slumdog Millionaire Миллионер из трущоб 2008 / Великобритания
8.1 Оцените
221 голос Рейтинг IMDb: 8
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Миллионер из трущоб, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл Дэнни Бойл Danny Boyle
В ролях
Анил Капур Анил Капур Anil Kapoor Дев Патель Дев Патель Dev Patel Мадур Митталь Фрида Пинто Фрида Пинто Freida Pinto Ирфан Кхан Ирфан Кхан Irfan Khan
Вызов
Вызов
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