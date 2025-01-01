Меню
Награды и номинации мультфильма Шрэк 2 2004

Оскар 2005 Оскар 2005
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2004 Каннский кинофестиваль 2004
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
 Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Kids' Vote
Победитель
Best Feature Film
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005 MTV Movie & TV Awards 2005
Best Comedic Performance
Номинант
