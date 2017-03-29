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Келли Эсбери
Келли Эсбери
Kelly Asbury
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Келли Эсбери
Kelly Asbury
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Дата рождения
15 января 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер
Биография Келли Эсбёри
Родился 15 января 1960 года. Бомонт, Техас, США.
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Фильмография Келли Эсбёри
UglyDolls. Куклы с характером
анимация, комедия
2019, США
5.0
Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация
2017, США
6.0
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
8.0
Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
8.0
Спирит: Душа прерий
вестерн, анимация, приключения, семейный
2002, США
8.0
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29 марта 2017 17:09
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