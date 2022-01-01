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Шрэк 2 Шрэк 2
Киноафиша Фильмы Шрэк 2 Шрэк 2, 2004: актеры и роли
Shrek 2 Шрэк 2 2004 / США
8.3 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Шрэк 2, 2004: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эндрю Адамсон Andrew Adamson Келли Эсбери Келли Эсбери Kelly Asbury Конрад Вернон Конрад Вернон Conrad Vernon
В ролях
Майк Майерс Майк Майерс Mike Myers Эдди Мерфи Эдди Мерфи Eddie Murphy Камерон Диаз Камерон Диаз Cameron Diaz Джон Литгоу Джон Литгоу John Lithgow Джон Клиз Джон Клиз John Cleese Джули Эндрюс Джули Эндрюс Julie Andrews Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Руперт Эверетт Руперт Эверетт Rupert Everett Ларри Кинг Ларри Кинг Larry King Дженнифер Сондерс Дженнифер Сондерс Jennifer Saunders Конрад Вернон Конрад Вернон Conrad Vernon
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