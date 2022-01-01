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Шрэк Шрэк
Киноафиша Фильмы Шрэк Шрэк, 2001: актеры и роли
Shrek Шрэк 2001 / США
8.4 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Шрэк, 2001: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эндрю Адамсон Andrew Adamson Викки Дженсон
В ролях
Майк Майерс Майк Майерс Mike Myers Эдди Мерфи Эдди Мерфи Eddie Murphy Камерон Диаз Камерон Диаз Cameron Diaz Джон Литгоу Джон Литгоу John Lithgow Венсан Кассель Венсан Кассель Vincent Cassel Питер Деннис Эндрю Адамсон Andrew Adamson
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