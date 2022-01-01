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Шрэк
Шрэк, 2001: актеры и роли
Shrek
Шрэк
2001 / США
8.4
Оцените
106
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Шрэк, 2001: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эндрю Адамсон
Andrew Adamson
Викки Дженсон
В ролях
Майк Майерс
Mike Myers
Эдди Мерфи
Eddie Murphy
Камерон Диаз
Cameron Diaz
Джон Литгоу
John Lithgow
Венсан Кассель
Vincent Cassel
Питер Деннис
Эндрю Адамсон
Andrew Adamson
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