Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Шрэк Награды и номинации мультфильма Шрэк

Награды и номинации мультфильма Шрэк 2001

Билеты
Оскар 2002 Оскар 2002
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001 Каннский кинофестиваль 2001
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
 Золотая камера
Номинант
 Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Best Feature Film
Победитель
Best Feature Film
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Лучший фильм
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
 Best Comedic Performance
Номинант
 Best Comedic Performance
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре
«Гароу скатился, тайтл – тоже»: анимация 3 сезона «Ванпанчмена» – худшая в истории аниме, и два эпизода это подтверждают (видео)
Зрители прощали «Невскому» многое, но это не забыли: как воскрес Фома в пятом сезоне?
Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания
Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть
Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1
Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео
«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+
Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)
У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ
Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше