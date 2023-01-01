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Пятница, 13-е
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Friday the 13th
Пятница, 13-е
2009 / США
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7.2
Оцените
66
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Вся информация о фильме
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1988, США
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Пятница 13-е — Часть 6: Джейсон жив!
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1986, США
6.0
Пятница 13-е — Часть 5: Новое начало
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1985, США
4.0
Пятница 13-е — Часть 4: Последняя глава
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1984, США
6.0
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Переводчик
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