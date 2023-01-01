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Пятница, 13-е Пятница, 13-е
Киноафиша Фильмы Пятница, 13-е Пятница, 13-е, 2009: актеры и роли
Friday the 13th Пятница, 13-е 2009 / США
7.2 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Пятница, 13-е, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Маркус Ниспел
В ролях
Джаред Падалеки Джаред Падалеки Jared Padalecki Даниэль Панабэйкер Даниэль Панабэйкер Danielle Panabaker Аманда Ригетти Аманда Ригетти Amanda Righetti Дерек Мирс Дерек Мирс Derek Mears Аарон Йоо Aaron Yoo Арлен Эскарпета Arlen Escarpeta Джулианна Гилл Julianna Guill Уилла Форд Willa Ford Бен Фелдман Ник Меннелл Nick Mennell Америка Оливо America Olivo Нана Визитор Nana Visitor Ричард Берджи Крис Коппола Chris Coppola Кайл Дэвис Kyle Davis Райан Хансен Райан Хансен Ryan Hansen Трэвис Ван Винкл Трэвис Ван Винкл Travis Van Winkle Джонатан Садовский Джонатан Садовский Jonathan Sadowski
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