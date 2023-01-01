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Пятница, 13-е
Пятница, 13-е, 2009: актеры и роли
Friday the 13th
Пятница, 13-е
2009 / США
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7.2
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66
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Пятница, 13-е, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Маркус Ниспел
В ролях
Джаред Падалеки
Jared Padalecki
Даниэль Панабэйкер
Danielle Panabaker
Аманда Ригетти
Amanda Righetti
Дерек Мирс
Derek Mears
Аарон Йоо
Aaron Yoo
Арлен Эскарпета
Arlen Escarpeta
Джулианна Гилл
Julianna Guill
Уилла Форд
Willa Ford
Бен Фелдман
Ник Меннелл
Nick Mennell
Америка Оливо
America Olivo
Нана Визитор
Nana Visitor
Ричард Берджи
Крис Коппола
Chris Coppola
Кайл Дэвис
Kyle Davis
Райан Хансен
Ryan Hansen
Трэвис Ван Винкл
Travis Van Winkle
Джонатан Садовский
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