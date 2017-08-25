Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо, 2017

«Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» – новый фильм хоррор-франшизы, за которую в этот раз взялись Александр Бустильо и Жюльен Мори, уже работавшие вместе над ужасами «Азбука смерти 2», «Среди живущих», «Мертвенно-бледный» и «Месть нерожденному». Главные роли исполнили Стивен Дорфф («Преступник», «Блэйд») и Лили Тейлор («Аризонская мечта», «Заклятие»).
Приквел оригинального фильма 1974 года Тоуба Хупера расскажет о том, как появился жестокий маньяк по прозвищу «Кожаное лицо». Все началось в больнице для душевнобольных, откуда сбегают четыре подростка... В погоню за ними отправляется техасский рейнджер Хэл Хартмен, вознамерившийся во что бы то ни стало, поймать беглецов.
- Режиссер первого фильма «Техасская резня бензопилой» Тоуб Хупер выступил в роли продюсера
- Съемки велись еще в 2015 году, однако релиз был отложен на неопределенный срок
- С момента выхода первого фильма прошло 43 года
- Анджела Беттис могла сыграть главную роль, однако выбыла из-за конфликта расписаний
- Дом Сойеров из первого фильма был специально построен для съемок новой части
- В картине появятся молодые Салли и Франклин Хардести
- Также можно будет увидеть персонажа Наббинс Сойера из оригинального фильма
- Это первый проект «Техасской резни», снятый не на территории США. Съемочные работы велись в Болгарии по финансовым причинам
- Всемирная премьера состоялась 25 августа 2017 года на FrightFest в Лондоне
- Оба актера, Финн Джонс и Сэм Коулман, играют в «Играх престолов»
При побеге из лечебницы для душевнобольных, четверо подростков похищают молодую медсестру. В погоню за ними пускается отряд полицейских во главе с техасским рейнджером Хэлом Хартменом, мстительным и беспощадным. Один из беглецов встает на полный трагедий и ужасов путь, который превратит его в маньяка — легенду по имени «Кожаное лицо».