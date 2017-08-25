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Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
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Leatherface

Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо, 2017

2017 / США
5.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Приквел оригинального фильма 1974 года Тоуба Хупера
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» – новый фильм хоррор-франшизы, за которую в этот раз взялись Александр Бустильо и Жюльен Мори, уже работавшие вместе над ужасами «Азбука смерти 2», «Среди живущих», «Мертвенно-бледный» и «Месть нерожденному». Главные роли исполнили Стивен Дорфф  («Преступник», «Блэйд») и Лили Тейлор («Аризонская мечта», «Заклятие»).

Приквел оригинального фильма 1974 года Тоуба Хупера расскажет о том, как появился жестокий маньяк по прозвищу «Кожаное лицо». Все началось в больнице для душевнобольных, откуда сбегают четыре подростка... В погоню за ними отправляется техасский рейнджер Хэл Хартмен, вознамерившийся во что бы то ни стало, поймать беглецов.

- Режиссер первого фильма «Техасская резня бензопилой» Тоуб Хупер выступил в роли продюсера

- Съемки велись еще в 2015 году, однако релиз был отложен на неопределенный срок

- С момента выхода первого фильма прошло 43 года

- Анджела Беттис могла сыграть главную роль, однако выбыла из-за конфликта расписаний

- Дом Сойеров из первого фильма был специально построен для съемок новой части

- В картине появятся молодые Салли и Франклин Хардести

- Также можно будет увидеть персонажа Наббинс Сойера из оригинального фильма

- Это первый проект «Техасской резни», снятый не на территории США. Съемочные работы велись в Болгарии по финансовым причинам

- Всемирная премьера состоялась 25 августа 2017 года на FrightFest в Лондоне

- Оба актера, Финн Джонс и Сэм Коулман, играют в «Играх престолов»

При побеге из лечебницы для душевнобольных, четверо подростков похищают молодую медсестру. В погоню за ними пускается отряд полицейских во главе с техасским рейнджером Хэлом Хартменом, мстительным и беспощадным. Один из беглецов встает на полный трагедий и ужасов путь, который превратит его в маньяка — легенду по имени «Кожаное лицо».

5.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 сентября 2017
Премьера онлайн 20 октября 2017
Премьера в мире 25 августа 2017
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Александр Бустильо
Александр Бустильо
В ролях
Лили Тейлор
Лили Тейлор
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Сэм Коулман
Сэм Коулман
Николь Эндрюс
Николь Эндрюс
Сэм Страйк
Сэм Страйк
Все актеры и съемочная группа
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В американской глубинке обитает зловещая семья Сойеров. Их дети развлекаются тем, что заманивают посторонних в свой сарай, где старшие их безжалостно убивают. Но однажды их жертвой становится дочь шерифа, и он в отместку забирает одного ребёнка из семьи Сойеров и сдаёт его в сумасшедший дом. Спустя десять лет в лечебнице происходит бунт, в результате чего четверо больных сбегают, прихватив в качестве заложницы молодую медсестру. Они хотят перебраться в Мексику, но шериф открывает на них охоту.…
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sgotovetskiy 4 октября 2017, 07:32
Фильм очень понравился. На самом деле он не очень страшный, но в пару моментов очень противный!) Советую всем)
Андрей Белый 24 сентября 2017, 23:31
не страшно и не интересно, жалкая породия, отстой полный, просто тупо потраченое время
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В широкий прокат выходит хоррор «Техасская резня бензопилой: кожаное лицо» 21 сентября состоится мировая премьера приквела известного фильма-ужасов «Техасская резня бензопилой: кожаное лицо». Это новый фильм хоррор-франшизы, за которую в этот раз взялись
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