Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо, 2017

- Режиссер первого фильма «Техасская резня бензопилой» Тоуб Хупер выступил в роли продюсера

- Съемки велись еще в 2015 году, однако релиз был отложен на неопределенный срок

- С момента выхода первого фильма прошло 43 года

- Анджела Беттис могла сыграть главную роль, однако выбыла из-за конфликта расписаний

- Дом Сойеров из первого фильма был специально построен для съемок новой части

- В картине появятся молодые Салли и Франклин Хардести

- Также можно будет увидеть персонажа Наббинс Сойера из оригинального фильма

- Это первый проект «Техасской резни», снятый не на территории США. Съемочные работы велись в Болгарии по финансовым причинам

- Всемирная премьера состоялась 25 августа 2017 года на FrightFest в Лондоне

- Оба актера, Финн Джонс и Сэм Коулман, играют в «Играх престолов»